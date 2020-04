Ciclostazione dei Trabocchi, nasce un nuovo servizio a Francavilla al Mare

FRANCAVILLA AL MARE – Nasce a Francavilla al Mare la Ciclostazione dei Trabocchi, un nuovo servizio di Bikelife Tour Opeartor di vacanza attiva, ubicata all’interno della Stazione Ferroviaria in Piazza Benedetto Croce 1, offre i servizi necessari a chi si muove in bicicletta per diletto o per lavoro.

Parcheggio Custodito

Finalmente un luogo per lasciare la bici per lavoratori e studenti pendolari in arrivo o in partenza dalla stazione di Francavilla al Mare, viaggiatori occasionali in treno o autobus, chi vive e lavora nelle vicinanze della stazione, chi torna a casa nel weekend o durante le feste. Sarà offerto un servizio adatto a sportivi in uscita così come a viaggiatori che vogliono lasciare la propria bici al sicuro per scoprire la costa e le colline teatine.

L’Officina

Chi viaggia in bici sa quanto sia importante la manutenzione. Ruote gonfie, catena pulita e oliata, movimenti stretti bene per esplorare la campagna, il mare o la collina teatina. Una ciclofficina attrezzata, meccanico qualificato per ogni tipo di riparazione bici e i ricambi scelti da persone con esperienza nel cicloturismo. Servizio express per le riparazioni di emergenza e una postazione di autoriparazione per chi sa fare da solo. Esternamente avrai a disposizione gratuita il controllo della pressione delle gomme e la ricarica per la tua E-Bike.

Noleggio bici da città, mountain bikes, bici da strada, e-bikes:

Noleggio di biciclette nella stazione centrale e vicino alla fermata del Bus. Il punto di partenza ideale di un giro in bici per conoscere meglio la provincia di Chieti e l’intero Abruzzo grazie alla intermodalità delle Stazioni ferroviarie e i dintorni. Saranno presenti biciclette di ogni tipo in collaborazione con Bianchi, marchio storico del Made in Italy, per ogni tipo di esigenza, anche le più esigenti.

Bici più Treno

Fin dalla nascita del nostro progetto, siamo stati sensibili alle tematiche legate alla intermodalità, utili a chi vuole spostarsi ogni giorno in maniera libera, e nello specifico l’opzione bici+treno. Ciclostazione offre la possibilità di sviluppare opzioni turistiche e di lavoro, sfruttando le stazioni ferroviarie della regione. Con il binomio bici+treno, potrete visitare la nostra regione senza alcuna fatica.

I nostri prodotti

Si potranno trovare in Ciclostazione tutti i prodotti necessari per la mobilità ciclistica. In un unico luogo abbigliamento e biciclette, borracce e lucchetti, zaini e borse, piantine e mappe per partire sempre equipaggiati al meglio.

Strutture consigliate

Tutte le strutture che aderiscono al circuito Bike Friendly della regione Abruzzo, sono in rete con noi e possiamo offriti servizi e sconti appositi per te che viaggi in due ruote.

Info Point

Se ti servono informazioni sui percorsi, itinerari ciclabili, mappe, cartine e consigli utili su alimentazione e per la biomeccanica, in Ciclostazione trovi tutto il necessario.

Deposito Bagagli

Vuoi visitare il centro storico di un paese oppure la costa dei trabocchi o i vigneti dell’entroterra senza pensieri? Lascia le tue valigie da noi! Un deposito bagagli nella stazione centrale di Francavilla al Mare.

Tour in bici

Ai bike tour con guida, la Ciclostazione affianca una proposta di tour autoguidati, vera e propria “specialità della casa”. Questi tour possono infatti essere fruiti in qualsiasi momento e anche da persone singole o piccoli gruppi, grazie alla mappa o alla traccia GPX fornita, e propongono itinerari tematici per tutti i gusti: musica, enogastronomia, natura e alcune tappe che consentono di apprezzare sia le principali attrazioni che le chicche nascoste.

Ciclostazione dei Trabocchi a Francavilla al Mare.

Stazione Ferroviaria di Francavilla al Mare (costa dei Trabocchi) Piazza Benedetto Croce 1

66023 Francavilla al Mare (ch)

Phone: 351 7586262 Mail: ciclostazione@bikelife.it

Orario Servizi Bici Ciclostazione dei Trabocchi:

Chiusure natalizie: dal 23 Dicembre al 2 Gennaio 2020. Lun 14>19

Mar 09>17

Mer 14>19

Gio 09>13

Ven 09>17 Sabato 09>17 Domenica 09>13

Festivi con aperture straordinarie. Sul sito www.ciclostazionedeitrabocchi.it Ciclostazione dei Trabocchi è anche sede locale del Touring Club.