Torricella Sicura, completato il saldo per il cimitero di Poggio Valle

TORRICELLA SICURA – È stato disposto il trasferimento del saldo destinato all’intervento di riparazione e miglioramento sismico del cimitero comunale di Poggio Valle, nel Comune di Torricella Sicura. All’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Abruzzo sono stati assegnati 89.554,96 euro, quota residua del contributo definitivo riconosciuto dopo il collaudo dell’opera.

L’intervento, previsto dall’Ordinanza commissariale n.129/2022, disponeva inizialmente di un finanziamento di 150 mila euro. A conclusione dei lavori, con il Certificato di regolare esecuzione e la verifica della rendicontazione, il contributo definitivo è stato fissato in 149.554,96 euro, con economie pari a 445,04 euro. Una prima tranche da 60 mila euro era stata trasferita nel 2023; il nuovo decreto completa l’erogazione delle risorse.

Il commissario alla ricostruzione Guido Castelli (nella foto) ha sottolineato il valore dell’intervento: «I cimiteri sono luoghi profondamente legati alla memoria e alla storia delle comunità. La conclusione dell’opera e la certificazione della regolare esecuzione confermano il buon avanzamento della ricostruzione pubblica in Abruzzo. Continuiamo a lavorare con Regione, USR e Comuni per trasformare le risorse disponibili in opere restituite ai territori».

Castelli ha ringraziato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, l’USR Abruzzo e il sindaco Daniele Palumbi per la collaborazione istituzionale.

Il sindaco Palumbi ha evidenziato il percorso complessivo: «Siamo intervenuti su tutti i sette cimiteri del nostro Comune e i lavori sono in fase di ultimazione. A breve procederemo al collaudo e alla chiusura di tutti gli interventi. Ringraziamo il commissario Castelli per la disponibilità e l’attenzione verso i territori».