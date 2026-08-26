Uncem Abruzzo: “Solidarietà a Tagliacozzo. Prevenzione e risorse per i territori montani”

TAGLIACOZZO – Il presidente regionale dell’Unione Comuni Montani – Uncem Abruzzo, Lorenzo Berardinetti, esprime solidarietà alla comunità di Tagliacozzo, al sindaco Vincenzo Giovagnorio e ai cittadini della Marsica colpiti dal violento nubifragio che ha causato danni e disagi in diverse aree del territorio.

Berardinetti ha rivolto un pensiero alle famiglie e alle attività danneggiate, ringraziando quanti sono intervenuti con tempestività per gestire l’emergenza. L’episodio, sottolinea, richiama l’attenzione sulla fragilità dei territori montani e sulla necessità di investire in prevenzione del dissesto idrogeologico.

Secondo il presidente di Uncem Abruzzo, i piccoli Comuni montani non possono essere ricordati solo dopo una calamità: devono essere sostenuti con risorse stabili, manutenzione del territorio, messa in sicurezza dei corsi d’acqua e delle reti di raccolta, monitoraggio e interventi strutturali. Di fronte a fenomeni meteorologici sempre più intensi, non basta intervenire durante l’emergenza o limitarsi alla conta dei danni.

Berardinetti richiama la necessità di una strategia condivisa tra Comuni, Regione e Governo, capace di mettere al centro la prevenzione e di garantire anche alle amministrazioni più piccole gli strumenti per proteggere le proprie comunità. “Tutelare la montagna significa tutelare l’intero territorio regionale”, ribadisce.