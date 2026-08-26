Fibromialgia, D’Incecco: “La legge regionale entra nella fase operativa”

REGIONE – La legge regionale sulla fibromialgia, approvata all’unanimità nel marzo 2021, entra finalmente nella sua fase operativa. A sottolinearlo è Vincenzo D’Incecco (nella foto), capogruppo della Lega in Regione, che rivendica il percorso avviato per offrire risposte concrete alle tante persone che convivono con una patologia invalidante e spesso difficile da diagnosticare.

La norma (L.R. 30 marzo 2021 n.7) prevede strumenti chiave per rendere più efficace e omogeneo il percorso di prevenzione, diagnosi e cura: un Comitato scientifico regionale, un Registro regionale della fibromialgia e un Centro di riferimento e specializzazione. Secondo le informazioni fornite dall’assessore alla Sanità Nicoletta Verì, questi strumenti stanno diventando realtà: il Comitato scientifico è stato istituito, la delibera che disciplina il Registro è stata approvata e sono in corso le attività tecniche e organizzative per renderlo operativo.

Parallelamente è stato avviato un gruppo di lavoro incaricato di mappare i centri presenti sul territorio, passaggio necessario per individuare il futuro Centro regionale di riferimento. Un tassello fondamentale per trasformare la legge in un sistema di presa in carico multidisciplinare, pensato per accompagnare i pazienti dalla diagnosi alla cura.

D’Incecco ricorda come l’iniziativa legislativa sia nata dall’ascolto delle persone e dalle difficoltà riscontrate nel trovare strutture in grado di trattare la fibromialgia nella sua complessità. La patologia, non ancora inserita nei LEA, resta infatti priva di un riconoscimento nazionale, rendendo ancora più importante il lavoro avviato in Abruzzo.

Un ruolo decisivo è stato attribuito alle associazioni dei pazienti, coinvolte fin dall’inizio nella costruzione del percorso e oggi parte attiva nella fase di attuazione. D’Incecco ringrazia gli uffici regionali per il lavoro svolto e il dottor Ali Younes, responsabile del Dipartimento provinciale Sanità della Lega Pescara, che per primo gli segnalò la necessità di intervenire.

«Ora dobbiamo completare il percorso – conclude – affinché ogni persona affetta da fibromialgia possa trovare in Abruzzo competenze, certezze e punti di riferimento sempre più solidi».