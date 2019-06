Torneo Open “Cascioli” singolare maschile di tennis a Roseto

Si svolgerà dal 15 al 30 giugno al Tennis Club Roseto. Si svolgerà sui campi in terra rossa del circolo, montepremi di 5mila euro

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Parte sabato 15 giugno il Torneo Nazionale Open Cascioli singolare maschile, organizzato dal Tennis Club Roseto e patrocinato dal Comune di Roseto degli Abruzzi, sotto l’egida della Federazione Italiana Tennis. Si svolgerà sui campi in terra rossa del circolo fino a domenica 30 giugno, giorno in cui si disputerà la finale seguita dalla cerimonia di premiazione.

Si tratta di un torneo importante, dato che vi partecipano tennisti provenienti da tutta Italia, con un montepremi di 5mila euro e ospitalità riservata ai giocatori dalle semifinali. Per l’occasione Il sodalizio biancazzuro ha provveduto al rifacimento totale dei campi in terra rossa e alla ristrutturazione della club house, oltre al restyling del sito web.

COME PARTECIPARE

Il torneo è aperto a tutti i tesserati FIT, dalla categoria 4.NC alla 1°. Il termine di iscrizione per la 3° categoria scade il 19 giugno, mentre per la 2° e 1 categoria l’ultimo giorno utile è il 22 giugno. Il torneo sarà diretto dal Giudice arbitro Annarita Iachini con la collaborazione del direttore di gara Armando Risi.

Le premesse ci sono tutte per un seeding di ottima qualità. Tra gli iscritti già figura Giorgio Ricca, giocatore professionista di origine rosetana, numero 850 della classifica mondiale (ATP), ma si attende il prossimo 22 giugno per l’elenco definitivo dei migliori giocatori. Insomma, saranno due settimane di grande tennis, in un ambiente accogliente ed ospitale.

Il Tennis Club Roseto invita tutti i cittadini, gli sportivi, gli appassionati di tennis a recarsi al circolo per seguire gli incontri in programma, i cui giorni e orari potranno essere consultati sul sito www.tennisroseto.it e sulla pagina Facebook Tennis Club Roseto.