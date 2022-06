Tombesi, conferma in panchina per l’allenatore Massimo Morena

Il tecnico tornerà alla guida della squadra gialloverde per il prossimo campionato di serie B 2022/2023: “Faremo una squadra ambiziosa”

ORTONA– Primi passi per la nuova Tombesi. Dopo l’ancora cocente retrocessione, l’ambiente ortonese si è messo al lavoro per preparare al meglio una stagione che dovrà essere di pronto riscatto, in un campionato comunque di livello nazionale e impegnativo come quello di serie B. Dopo aver guidato la squadra nelle ultime tre partite della scorsa stagione e aver sfiorato la salvezza, Massimo Morena sarà ancora il titolare della panchina gialloverde per la prossima stagione. Dopo i campionati vinti in serie C e in serie B e l’esperienza da direttore sportivo in A2, il tecnico lancianese tornerà sin dalla preparazione estiva a vestire i panni del mister, con una squadra in cui si mischieranno volti noti e facce nuove:

«Inizio ringraziando la dirigenza, in particolare il presidente e il vicepresidente, per aver rinnovato la fiducia in me e avermi proposto questa nuova sfida, che è anche una grande opportunità. L’amarezza per la retrocessione c’è ancora, ma siccome siamo convinti che la Tombesi meriti di tornare presto su certi palcoscenici, ecco che il desiderio di riscatto è fortissimo. D’accordo con la proprietà, stiamo costruendo una squadra che possa recitare un ruolo da protagonista, un campionato di vertice nella prossima serie B. C’è naturalmente l’incognita relativa al girone in cui finiremo e al livello degli avversari, ma la nuova Tombesi sarà comunque una squadra competitiva, con conferme e nuovi arrivi, tutti giocatori capaci di dare il loro contributo. C’è tanta voglia di ripartire e di ridare entusiasmo e vittorie a coloro che da sempre ci sostengono e sono attaccati a questi colori».