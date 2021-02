Tombesi C5 – Lucrezia 3-3: gli ospiti acciufano il pari nel finale

La Tombesi non va oltre il pari, finisce 3-3 contro il Lucrezia, in una gara segnata dagli infortuni (Fabiano e Dell’Oso) e dai cartellini

ORTONA – La Tombesi non riesce a tornare alla vittoria e recrimina, ancora una volta, per un gol incassato nel finale. Avanti 1-0 grazie a una grande conclusione al volo di Fabiano Assad (6.23), i gialloverdi sono stati raggiunti meno di dieci secondi dopo, a causa di un calcio di rigore fischiato per fallo di mano in area dello stesso Fabiano e trasformato da Girardi (6.32).

Il primo tempo è proseguito sul filo dell’equilibrio, con il Lucrezia pericoloso nelle ripartenze in un paio d’occasioni e la Tombesi invece in difficoltà alla ricerca di spazi in avanti contro un avversario che la attendeva basso nella propria metà campo. Oltre ai gialli a Iervolino, Pizzo e Vilmar Pereira, la brutta notizia è arrivata dal dolore muscolare avvertito, poco prima dell’intervallo, da Fabiano Assad, che di fatto non è più tornato in campo nel secondo tempo.

La frazione si è aperta con il nuovo vantaggio ortonese a firma di Silveira, con la gara inevitabilmente cambiata: Lucrezia in avanti e Tombesi più prudente, a caccia di ripartenze. Proprio da una ripartenza, e in particolare da una palla rubata da Iervolino, è nato il 3-1 gialloverde: perfetto assist di Pizzo e doppietta per capitan Silveira (13.26). La porta ortonese, difesa prima da Dario Dell’Oso (al suo ritorno da titolare in maglia gialloverde dopo tre anni) e poi da Federico Pieragostino, non ha corso particolari rischi fino all’episodio che ha deciso la gara: il secondo giallo a Vilmar Pereira, reo di aver colpito la palla con il braccio mentre era girato rispetto al pallone, a conferma della totale involontarietà del gesto. In inferiorità numerica, la Tombesi ha incassato il secondo gol a 15.25 (autorete di Iervolino) e poi il 3-3 a 18.56, oltrettuto siglato dal portiere avversario Corvatta.