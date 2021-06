“The Blind Leading” a Pereto: ecco quando visitare la mostra

La mostra collettiva, che trae il titolo al nome dell’opera di Louise Bourgeois, sarà aperta nella Galleria Monitor fino al 27 giugno

PERETO – Prosegue fino al prossimo 27 giugno, nella sede della galleria Monitor di Pereto la mostra collettiva intitolata “The Blind Leading The Blind”

La mostra, a cura di Lucia Cantò (Pescara 1995) – la cui personale è al momento ospitata presso la galleria di Roma-, presenta i lavori di Francesco Alberico, Simone Camerlengo, Matteo Fato, Giovanni Paolo Fedele, Gioele Pomante, Lorenzo Kamerlengo, Gianluca Ragni e Eliano Serafini.

8 artisti uomini come 8 sono le gambe citate da Louise Bourgeois nell’opera dal cui titolo trae ispirazione quello della mostra. Una scultura che nella sua prima versione nasce da un ricordo infantile dell’artista francese, rievocando la paura immobilizzante causata dalla visione dell’agglomerato di gambe, animate e inanimate, osservate da sotto il tavolo al fianco del fratello. Gli otto artisti invitati, attraverso le proprie opere, instaureranno un dialogo non solo sulle corrispettive ricerche ma soprattutto sul tema della fragilità, della tenerezza e della vulnerabilità delle relazioni all’interno di un gruppo.

La mostra è strutturata su un invito aperto alla condivisione di suggestioni generate dal confronto con un corpus testuale che ha avuto come punto di partenza il sentire femminile e si costruisce su distanze fisiche che toccano geografie antitetiche. Da Termoli, in Molise, fino a Libreville, in Gabon, avendo come perno centrale d’incontro lo studio delle “Case Popolari” di Pescara. La ferita e la stupefacente fragilità dichiarata sono state delle costanti durante il dialogo di questi mesi instaurato vicendevolmente degli artisti invitati, che hanno percorso il tema seguendo vie inaspettate rispetto alle premesse della nostra partenza. Con un orecchio teso ad un sussurro femminile che si va poi perdendo nel nero.

Monitor Pereto è aperta sabato e domenica dalle ore 16 alle 19.

Durante gli altri giorni della settimana la galleria è aperta su appuntamento.