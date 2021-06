Festa della Musica 2021 a L’Aquila: il programma

Il 21 giugno musica dal vivo di ogni genere per tutti. si apre con la premiazione dei vincitori del Concorso “Premio A. Casella”

L’AQUILA – Sarà l’evento di apertura della Festa della Musica 2021 al Conservatorio Alfredo Casella dell’Aquila. Lunedì prossimo 21 giugno alle ore 10.00 presso l’Auditorium del Conservatorio si svolgerà la cerimonia di premiazione della I edizione del Concorso “Premio del Conservatorio A. Casella” organizzato con il sostegno della Fondazione Carispaq.

Sono stati oltre duecento i lavori selezionati dalla giuria, composta dal Direttore del Conservatorio Claudio Di Massimantonio, dai docenti Marcello Bufalini e Mariella Di Giovannantonio, dal direttore artistico dei Solisti Aquilani Maurizio Cocciolito, dal delegato ISA Massimo Martusciello, dal delegato della Società dei Concerti “B. Barattelli” Sabatino Servillo e dal delegato della Fondazione Carispaq Gaetano Di Bacco. I vincitori sono: nella sezione solisti strumenti a tastiera e percussione Alessandro Pagliari ( primo premio), Leonardo Lo Muzio (secondo premio), Angela Carradori (terzo premio): Per la sezione solisti strumenti a fiato: primo premio Alessandro Rosi, secondo Marco Cappelli e terzo premio Elisa Tosca De Angelis. Per la sezione solisti strumenti ad arco e corda: primo premio Daniel Savina; secondo premio Pietro Fortunato e terzo premio Maria Letizia Martinangeli. Nella sezione musica d’insieme premio unico a Daniele e Luciano Boidi, nella sezione musica d’insieme jazz premio unico ad AQuartet. Infine nella sezione canto primo premio Aloisia de Nardis, secondo premio Giulia Pierucci e terzo premio Lorena Grazia Scarselli.

Alla cerimonia di premiazione parteciperanno il Presidente e il Direttore del Conservatorio Casella, Domenico de Nardis e Claudio Di Massimantonio, il Presidente e il Segretario Generale della Fondazione Carispaq, Domenico Taglieri e David Iagnemma.

La cerimonia conclusiva della prima edizione del Premio Casella sarà l’apertura di una giornata densa di spettacoli dal vivo, ben tredici, organizzati dal Conservatorio aquilano per celebrare la Festa della Musica 2021, che si celebra in 120 nazioni del mondo e che torna con eventi in presenza dopo lo stop dello scorso anno dovuto all’emergenza sanitaria da Covid 19. La giornata si concluderà con il concerto di Roberto Gatto uno dei più importanti jazzisti italiani ed europei.

Dalle 10 del mattino e fino alle 22 la sede dell’istituzione di alta formazione musicale aquilana si animerà di concerti e spettacoli presso l’auditorium e la cavea per celebrare la musica che torna ad essere fruibile dal vivo e aperta alla Comunità aquilana. “Siamo felici di tornare a suonare dal vivo – ha dichiarato Di Massimantonio -. Quest’anno dopo lo stop pandemico ed un’edizione realizzata in streaming, la Festa della Musica si riappropria della sua veste naturale divenendo un invito a respirare un’aria nuova, ricca di adrenalina e di straordinaria emozione. Il Conservatorio offre alla città una kermesse musicale etero genea e di alto profilo artistico: studenti e docenti si esibiranno tutta la giornata in una maratona musicale che attraverserà le forme musicali classiche e moderne più conosciute”.