The Alchemy of Poetry- scrittori italiani a Londra: come inviare gli elaborati

All’antologia, curata dal critico letterario Massimo Pasqualone, si potrà partecipare inviando un testo poetico entro il 31 dicembre

CHIETI – L’associazione Irdidestinazionearte ha come principale obiettivo la creazione di una rete nazionale ed internazionale di artisti e di scrittori, che contribuiscono con le loro opere a diffondere il vero significato dell’arte e della letteratura attraverso mostre in varie parti del mondo, premi letterari e presentazioni di libri.

Dopo lo straordinario successo dell’Antologia Nei giardini di Agapanthus: l’amore al tempo della pandemia e del Canto di Zefiro e di Flora, l’Associazione è ora impegnata in un nuovo ambizioso progetto, l’antologia The Alchemy of Poetry- scrittori italiani a Londra.

All’antologia, curata dal critico letterario Massimo Pasqualone con la copertina e la postfazione di Grazia Depedri, possono partecipare gli scrittori invitati con un testo poetico di massimo 20 versi con breve biografia, un testo saggistico o letterario in genere di massimo 1800 caratteri (spazi inclusi) con breve biografia da inviare a pasqualone71@gmail.com entro il 31 ottobre 2021, con la traduzione in inglese unitamente alla liberatoria allegata. Per coloro che fossero impossibilitati alla traduzione l’associazione mette a disposizione una traduttrice a prezzi convenzionati.

Occorrerà provvedere, inoltre e contestualmente, ad un contributo di euro 25 per l’acquisto di almeno una copia dell’antologia (comprensiva di spese di spedizione), che verrà diffusa secondo i consueti canali dell’associazione (siti web, tv, giornali, radio, riviste specializzate, mailinglist, festival di letteratura e premi nazionali ed internazionali) e che verrà presentata (pandemia permettendo) a dicembre 2021 al Vagabond Fulham di Londra.