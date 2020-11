Diretta Ternana – Teramo: dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 22 novembre alle 17.30 si gioca Ternana – Teramo, gara valida per la 12° giornata di Serie C. Informazioni dove seguire la partita

TERAMO – Domenica 22 novembre, allo Stadio Libero Liberati, si giocherà Ternana-Teramo, match clou la dodicesima giornata del Girone C di Serie C 2020/2021; calcio di inizio previsto per le ore 17.30. I padroni di casa vengono dalla vittoria per 1-3 ottenuta sul campo del Bari per 1-3 ed é in testa al girone per 27 punti. I biancorossi, reduce dalla vittoria in casa con il Foggia per 2-0 nel recupero della terza giornata, sono secondi a quota 23.

CRONACA DELLA PARTITA

La gara sarà diretta dal signor Mario Cascone di Nocera Inferiore, coadiuvato dagli assistenti, i signori Paolo Laudato di Taranto e Giuseppe Centrone di Molfetta, quarto uomo il signor Matteo Centi della sezione di Viterbo. Un solo precedente con il fischietto campano quando il 27 novembre 2019 nella Coppa Italia di Lega Pro il Teramo persa a Siena per 3-1.

Diretta Tv e Streaming

L’incontro verrà trasmesso in diretta in esclusiva sulla piattaforma Eleven Sports, che detiene i diritti per il campionato di Serie C. Si potrà vedere anche su Cusano Italia Tv (canale 264 del dtt) in chiaro su tutto il territorio nazionale e sul relativo streaming così come tutte le gare interne ed esterne della squadra umbra.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 17.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 16.15 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Probabili formazioni

Probabile modulo 4-2-3-1 per la Ternana con Iannarilli tra i pali e difesa composta da Kontec e Boben al centro e da Defendi e Mammarella ai lati. A centrocampo Palumbo e Proietti. Sulla trequarti Partipilo, Falletti, Furlan, di supporto all’unica punta Vantaggiato. Paci potrebbe schierare il modulo 4-2-3-1 con Lewandoski tra i pali e retroguardia composta da Diakité e Soprani al centro e da Piacentini e Tentardini ai lati. In mezzo al campo Arrigoni e Santoro. Sulla trequarti Ilari, Mongo e Costa Ferreira, di supporto all’unica punta Bunino.

Le probabili formazioni di Ternana – Teramo

TERNANA (4-2-3-1): Iannarilli; Defendi, Kontec, Boben, Mammarella; Palumbo, Proietti; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato. Allenatore: Lucarelli.

TERAMO (4-2-3-1): Lewandowski; Diakite, Piacentini, Iotti, Tentardini; Arrigoni, Santoro; Ilari, Mungo, Costa Ferreira; Pinzauti. Allenatore: Paci.