Serie C, Ternana – Teramo 3-0: gli umbri allungano in vetta

In gol Partipilo dopo 6 minuti, nella ripresa il raddoppio di Falletti su rigore e chiude i conti Torromino dopo pochi minuti dell’ingresso

TERNI – Ottava vittoria consecutiva e secondo successo consecutivo negli scontri diretti dopo quello con il Bari per la Ternana che pochi minuti fa ha superato 3-0 il Teramo tra le mura amiche. Gara molto complicata per i ragazzi di Paci che contro la capolista sono stati chiamati subito a rincorre: dopo appena 6 minuti infatti ci pensa Participilo con una fucilata dal limite dell’area a sorprendere Lewandowski, invano proteso in tuffo. Soffreno molto nei primi minuti gli abruzzesi che rischiano il raddoppio al 33′ quando Vantaggiato colpisce fuori da pochi passi a portiere battuto. Uno squillo arriva allo scadere di tempo con Bunino che in area di fa deviare in angolo una conclusione dalla difesa.

Nella ripresa ci si aspetta una reazione più decisa degli ospiti ma dopo sei minuti l’arbitro ravvede un tocco di mano di Soprano in area e assegna un penalty agli umbri che non falliscono con Falletti nonostante Lewandowski avesse intuito l’angolo. Al 15′ Mungo in area impegna Iannarilli che salva di piedi quindi doppia chance per la Ternana: Damian dal limite impegna Lewandowski a terra, sulla corta respinta da due passi Falletti conclude alto. Al 25′ entra Torromino che dopo 4 minuti chiude i conti: conclusione dal limite di Damian, ci arriva il portiere biancorosso che nulla può sul tap in ravvicinato del numero 11 avversario.

Con questo risultato la Ternana rafforza la sua leadership in classifica con 30 punti mentre Bari e Teramo seguono a 23 con una partita in meno. I biancorossi torneranno in campo il 29 novembre alle 15 con un’altra trasferta questa volta contro la Virtus Francavilla.

TABELLINO

TERNANA (4-2-3-1): 1 Iannarilli, 25 Defendi, 18 Boben, 6 Kontek, 3 Mammarella; 8 Proietti (dal 31′ st 28 Salzano), 30 Palumbo (dal 10′ st 5 Damian); 7 Furlan (dal 25′ st 11 Torromino), 17 Falletti (dal 31′ st 20 Paghera), 21 Partipilo; 10 Vantaggiato (dal 25′ st 23 Raicevic). A disposizione: 22 Vitali, 14 Russo, 15 Suagher, 19 Onesti, 24 Peralta, 26 Laverone, 29 Diakite. Allenatore: Lucarelli.

TERAMO (4-2-3-1): 22 Lewandowski, 23 Diakite, 5 Soprano, 26 Piacentini, 3 Tentardini; 6 Arrigoni (K), 21 Santoro; 20 Ilari (Vk) (dal 27′ st 11 Pinzauti), 7 Mungo (dal 34′ st 17 Di Francesco), 8 Costa Ferreira (dall’11’ st 10 Bombagi); 32 Bunino (dal 27′ st 9 Cappa). A disposizione: 1 Valentini, 4 Trasciani, 24 Celentano, 25 Birligea, 27 Di Matteo, 28 Viero, 33 Iotti, 36 Gerbi. Allenatore: Paci.

Reti: al 6′ pt Partipilo, al 6′ st Falletti (rigore), al 29′ st Torromino

Ammonizioni: Palumbo, Ilari, Costa Ferreira, Bunino, Falletti

Recupero: nessuno nel primo tempo, 3 minuti nella ripresa