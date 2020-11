Pescara calcio, la squadra torna ad allenarsi dopo la sfida con la SPAL

PESCARA – Lavoro di scarico per chi è sceso in campo nella partita Spal – Pescara, allenamento di forza e partitella per il resto del gruppo. Differenziato per Stephane Omeonga, Pawel Jaroszynsky, Damir Ceter, Rodrigo Guth, Ledian Memushaj; Proseguono il loro percorso di recupero Mirko Drudi e Mattia Del Favero. In attesa di esami strumentali Raul Asencio, uscito anzitempo per un contrasto di gioco durante la partita di ieri contro la Spal.

Domani prevista seduta di allenamento al pomeriggio presso il Delfino Training Center. É questo quanto riferito dal bollettino odierno degli allenamenti della squadra.

Foto di Max Mucciante fonte sito Ufficiale Pescara Calcio