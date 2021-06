Teramo, ZTL: permessi autorizzativi prorogati al 29 ottobre 2021

TERAMO – Il Comune di Teramo, dispone la proroga fino al prossimo 29 Ottobre dei permessi autorizzativi ZTL, in scadenza il 30 giugno. La decisione è stata assunta nella considerazione che la situazione emergenziale connessa al virus Covid-19 impone, in via temporanea ed eccezionale, l’adozione di ulteriori misure per garantire da un lato il mantenimento per gli aventi diritto della validità temporale dei titoli di ingresso nella Z.T.L. e, dall’altro, la funzionalità e la sicurezza degli uffici preposti al rilascio e alla gestione degli stessi.

