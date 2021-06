Spoltore, giornata nazionale dell’Ail: iniziativa per sostenere la ricerca

SPOLTORE – Anche Spoltore partecipa alla giornata nazionale dell’Ail , l’associazione italiana contro leucemie linfomi e mieloma, con la vendita della Begonia per sostenere la ricerca nel campo delle malattie ematologiche. Il 21 giugno 2021, davanti al Palazzo Municipale in Via Di Marzio, sarà possibile acquistare una di queste piante dalle ore 9.00 alle 14.00. E’ la 16° edizione della Giornata Nazionale, dedicata alla qualità della vita dei pazienti ematologici: l’obiettivo è quello di dare voce ai malati per conoscere la percezione che essi hanno della malattia con la quale sono costretti a convivere.

“Solo in questo modo” spiega l’Ail in una nota “è possibile fornire risposte concrete alle loro necessità che consentano un significativo miglioramento delle condizioni di vita”. Sono più di 50 le iniziative in tutta Italia che si accompagneranno alla Giornata Nazionale: l’elenco completo è disponibile sul sito www.ail.it.