Teramo, visita al Centro Distribuzione Complesso delle Poste per D’Alberto

TERAMO – Una visita alla quale Il Sindaco Gianguido D’Alberto ha tenuto in maniera particolare, quella di ieri alla sede del CDC – Centro Distribuzione Complesso (ex CPO) delle Poste Italiane, nel quartiere San Benedetto di Teramo. Il Primo Cittadino ha incontrato il Direttore della sede provinciale delle Poste Italiane, dott. Alessandro Sabatini e i dipendenti. Scambiate, così, considerazioni sulla attività dell’azienda postale, sulla sua straordinaria organizzazione, e formulati gli auguri di buon anno.

“Le istituzioni sono spesso portate a ringraziare le importantissime figure che in primo piano sono in impegnate per contrastare la pandemia – sottolinea D’Alberto – ma talvolta dimenticano di ricordare quelle figure che, anch’esse in prima linea, hanno garantito un servizio molto importante. In questo caso, quello della corrispondenza, della comunicazione, garantiti dalla Costituzione. Ringrazio con particolare riconoscenza il Direttore e tutti gli operatori delle Poste che continuano ad essere in prima linea e a garantire un’attività assolutamente preziosa”.