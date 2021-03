Diretta Teramo – Ternana: dove vedere la partita in tv e streaming

Mercoledì 17 marzo alle 17.30 si gioca Teramo – Ternana per la 31° giornata del Girone C di Serie C. Informazioni dove vedere la partita

TERAMO – Tra le gare in programma per la 31° giornata del Girone C di Serie C c’é anche Teramo – Teramo, che si giocherà allo Stadio “Gaetano Bonolis” mercoledì 17 marzo con calcio di inizio previsto per le ore 17.30. La gara si svolgerà, come da tempo accade, a porte chiuse in osservanza della normativa anti-Covid. Il Teramo è ottavo in classifica con 42 punti frutto di 10 vittorie, 12 pareggi e 6 sconfitte con 29 gol fatti e 24 subiti; nelle ultime 5 sfide ha un bilancio costituito di 2 vinte, 2 pareggiate e 1 persa; ha siglato 5 gol e ne ha subito 4. Il bilancio della Ternana é invece di 3 vinte, 1 pareggiata e 1 persa nelle ultime 5; 11 reti realizzate e 5 prese; é al primo posto a quota 66, frutto di 20 vittorie, 6 pareggi e 1 sconfitte per le Aquile con 67 reti all’attivo e 20 al passivo. Nella gara di andata la Ternana si è imposta per 3-0.

Dove vederla in TV e in streaming

L’incontro Teramo – Ternana, valevole per la 31° giornata del girone C di Serie C, verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara verrà trasmessa anche su Cusano TV.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 15 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 14.15 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Le dichiarazioni di Paci alla vigilia

Nell’incontro con la stampa in piattaforma, questo il pensiero del tecnico Paci: «Affrontiamo questa sfida con entusiasmo e la consapevolezza di vivere un momento positivo, con la curiosità di capire il livello competitivo raggiunto in relazione ad un avversario dal potenziale eccezionale sotto ogni punto di vista. La compattezza difensiva sarà una delle chiavi principali, perchè la Ternana sia sulle catene esterne che per vie centrali ha interpreti incredibili, quindi credo che se l’affrontassimo come all’andata aprendo troppo le maglie, sarebbe difficile competere. Conosciamo i loro tanti punti di forza ed i pochi punti deboli, onestamente noi dovremo stare al massimo e sperare che loro non facciano la logo miglior gara. Vedremo dopo la rifinitura pomeridiana quali indicazioni emergeranno, ben sapendo che abbiamo giocato appena tre giorni fa, ma toccando il meno possibile l’undici che sta offrendo maggiori garanzie. L’obiettivo è dare continuità contro tutti, non solo contro le big del girone e lì subentrano altre qualità come mentalità e carattere. Se la difesa lavora bene è perchè gli attaccanti per atteggiamento e determinazione sono encomiabili, mentre dal punto di vista realizzativo non riusciamo a competere ad alti livelli, ma credo nel loro valore, c’è sempre tempo per migliorare. Infortunati? Il lavoro svolto è ottimo, la percentuale è più alta per chi ha giocato meno, un dato sul quale stiamo lavorando soprattutto nella gestione dei primi giorni della settimana. A breve dovremo riavere Birligea, Cappa e Lasik, servirà di più per Soprano e Valentini. Tifosi? Dispiace non poter godere di quel grande afflusso di pubblico che una gara del genere avrebbe meritato, ma ricordiamo bene e spesso quando sono venuti qui nei momenti peraltro più delicati a sostenerci, il nostro compito è di onorare la maglia al di là del risultato. Futuro? In questo clima di incertezza generale a livello nazionale, è anche difficile andare oltre il presente».

L’arbitro

A dirigere la gara sarà Francesco Cosso di Reggio Calabria, coadiuvato dagli assistenti Fabio Pappagallo e Mauro Dell’Olio di Molfetta; quarto uomo Mario Perri di Roma 1.

I convocati

Teramo

Portieri: 12 D’Egidio, 22 Lewandowski.

Difensori: 19 Bellucci, 23 Diakite, 26 Piacentini, 3 Tentardini, 4 Trasciani, 16 Vitturini.

Centrocampisti: 6 Arrigoni, 8 Costa Ferreira, 17 Di Francesco, 20 Ilari, 35 Lombardi, 7 Mungo, 21 Santoro, 28 Viero.

Attaccanti: 10 Bombagi, 36 Gerbi, 29 Kyeremateng, 11 Pinzauti.

Ternana

Portieri: Casadei, Iannarilli, Vitali.

Difensori: Boben, Celli, Defendi, Frascatore, Kontek, Ndir, Mammarella, Russo, Suagher.

Centrocampisti: Damian, Furlan, Palumbo, Proietti, Salzano.

Attaccanti: Falletti, Ferrante, Partipilo, Peralta, Raicevic, Torromino, Vantaggiato.

Le probabili formazioni di Teramo – Ternana

Paci dovrebbe optare per un 4-2-3-1 con Lewandowski in porta, terzini Vitturini e Tentardini e al centro Diakité e Piacentini. A centrocampo Santoro e Arrigoni e sulle fasce Ilari e Costa Ferreira. In attacco Bombagi e Pinzauti. Probabile modulo 3-4-1-2 per il Catanzaro con Branduani in porta e difesa composta da Riccardi, Fazio e Martinelli. In mezzo al campo Verna e Risolo; ai lati Casoli e Contessa. Sulla trequarti Carlini; davanti Evacuo e Di Massimo. Probabile modulo 4-2-3-1 per la Ternana con Iannarilli in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Suagher-Kontek; sulle fasce Defendi e Salzano. In mediana Damian, e Palumbo; sulla trequarti Peralta, Falletti e Furlan, di supporto all’unica punta Vantaggiato.

TERAMO (4-4-2): Lewandosky; Vitturini, Diakité, Piacentini, Tendardini; Ilari, Arrigoni, Santoro, Costa Ferreira; Bombagi, Pinzauti. Allenatore: Paci

TERNANA (4-2-3-1):Iannarilli; Defendi, Kontek, Boben, Frascatore; Proietti, Palumbo; Partipilo, Falletti, Furlan; Vantaggiato.Allenatore: Lucarelli.