Teramo Rugby Femminile 2009 si è allenata alla presenza della FIR

TERAMO – Mercoledí 8 febbraio al campo sportivo “Dino Besso” di San Nicolò la Teramo Rugby Femminile 2009, si è allenata alla presenza dei tecnici della Federazione Italiana Rugby Antonio Colella ed Edoardo Vaggi. La seduta di allenamento rientra nell’ambito del progetto Sud, che mira a dare supporto federale alle nuove società.

Antonio Colella, già vincitore di due scudetti con l’Aquila rugby e di 41 caps con la nazionale, ora Responsabile Tecnico Regionale al termine dell’allenamento ha voluto commentare così l’incontro con le giocatrici: “Abbiamo trovato un gruppo di ragazze che hanno voglia di crescere sia sotto il profilo tecnico che numerico, nonostante il freddo le stesse hanno partecipato alla proposta fatta con l’impegno giusto che peraltro contraddistingue le donne. E’ sicuramente la strada giusta per portare avanti la loro progettazione importante ed ambiziosa”.

Edoardo Vaggi, in passato terza linea con 9 stagioni di massima serie italiana alle spalle, è oggi referente Promozione e Sviluppo Progetto Sud della Federazione abruzzese, ha voluto anche lui esprimersi sulla neonata societá della presidentessa Ilene Vetrini: “É stato un piacere fare questo primo passo insieme e aver conosciuto la vostra realtà. Sono a supporto del vostro progetto ambizioso per il rilancio del rugby femminile teramano e abruzzese. Lavoreremo per trovare le sinergie necessarie, per creare i presupposti affinché ciò avvenga. A presto”.

A dirigere l’allenamento per le teramane c’erano la capitana Alessandra Di Ascanio e l’allenatore Paolo Vetrini. “Credo che ieri sera sia stata la dimostrazione di quanto abbiamo voglia di metterci in gioco e di raggiungere i nostri obiettivi. Nessuna di noi ha mai mollato, anche quando il fiato non reggeva più. Sicuramente abbiamo da migliorare ma siamo sulla strada giusta e sono orgogliosa di ognuna di loro. Il fulcro dell’allenamento è stato principalmente uno: il divertimento!”, queste le parole della capitana, mentre l’allenatore ha voluto concentrarsi sull’attitudine delle giocatrici, in particolare delle nuove arrivate: “Sono stato orgoglioso dei feedback ricevuti a fari spenti. Sicuramente c’è sempre da imparare, ieri le ragazze hanno dimostrato di essere delle rugbiste vere. Una menzione particolare va alle nuove atlete, la loro grinta e la loro volontà continuano a stupire anche me”.

Un momento di formazione e crescita per tutte e tutti gli intervenuti, un’altra tappa nel percorso della Teramo Rugby Femminile, che continua e che si spera porti le ragazze teramane il piú lontano possibile, per onorare la maglia e la città. È possibile informarsi sulle attività sportive e non solo della Teramo Rugby Femminile 2009 sul facebook e su instagram.