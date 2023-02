“Peter Pan”, la commedia musicale all’Auditorium Cerulli

PESCARA – Domenica 12 febbraio, alle ore 17, si terrà a Pescara, presso l’Auditorium Cerulli “La casa delle Arti”, in Via F. Verrotti n.42, lo spettacolo “Peter Pan, il bambino che non voleva crescere, la commedia musicale” a cura della compagnia teatrale “La Favola Bella” diretta da Rossella Micolitti

Lo spettacolo in collaborazione con la Società del Teatro e della Musica Luigi Barbara, sarà replicato in doppie repliche mattutine per le scuole dell’infanzia e primaria di Pescara, Chieti e province da lunedì 13 a venerdì 17 febbraio e coinvolgerà circa 1.500 bambini.

Uno spettacolo per tutta la famiglia! Capace di volare, amico delle fate, Peter Pan vive sull’isola che non c’è insieme ad una banda di bambini sperduti, quei bambini che “cadono dalla carrozzina mentre la governante sta guardando dall’altra parte” e che nessuno viene a reclamare. Eterno fanciullo, Peter è il protagonista della storia tanto amata da Wendy e John Darling. Una notte, il mondo reale e quello fantastico si incontrano, quando Peter, cercando la sua ombra, sveglia i ragazzi che, increduli ma per nulla spaventati, decidono di seguirlo sull’isola che non c’è, dove vivranno molteplici avventure, incontrando il coccodrillo Dedè, il temibile Capitano Uncino e il suo buffo compagno Spugna, ma pur essendo entusiasti della loro vita con Peter, Wendy e John sentiranno la nostalgia di casa e vi faranno ritorno, rinunciando così, col disappunto di Peter, all’idea di restare eternamente fanciulli ma scegliendo di crescere. Non molti sanno che “Peter Pan” è stata, a inizio Novecento, la prima pièce teatrale realizzata appositamente per i bambini, nel nostro allestimento, l’intenzione è stata quella di invitare tutti a liberare i sogni stimolando al massimo l’immaginazione. Sul palco prenderà forma una performance in cui, tra parole, canzoni e giochi di luce e video proiezioni, verranno narrate le incredibili peripezie del «bambino che non voleva crescere». Una messa in scena in chiave di commedia musicale, con le canzoni di Edoardo Bennato che conferisce allo spettacolo un tono moderno, dal ritmo brioso e intenso.

Ingresso 7 euro

Per info:

https://www.facebook.com/lafavolabella

https://www.facebook.com/Auditorium-Cerulli-la-Casa-delle-Arti-329945617144187

Ass.Cult. La Favola Bella” tel. 329 2125372 info@lafavolabella.it