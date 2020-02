Teramo – Rende: doppietta di magnaghi e gol di Cancellotti

Nella gara del 3 febbraio larga vittoria contro il Rende della squadra di Tedino, che in virtù di questo risultato è settimo in classifica

TERAMO – Finisce con un secco 3-0 al Bonolis tra Teramo e rende, gara valida per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C. In virtù di questo risultato la squadra di Tedino si porta al settimo posto in classifica con 37 punti, in piena zona playoff, mentre i calabresi sono restano fermi a quota 15, in terzultima posizione.

Il Teramo prende subito posseso della gara e, dopo due occasioni sprecate da Ilari, al 17′ sbloccano il risultato con Cancellotti. Per due volte la formazione di Rigoli va vicino al pareggio: prima al 31′ con Nossa poi sul finire del tempo con Collocolo, che scaglia la palla sulla traversa.

Nella ripresa il Teramo torna a premere costringendo il Rende a difendersi. Ilari si fa parare un tiro da Savelloni; poi arriva l’uno-due di Magnaghi che regala tre preziosissimi punti ala squadra di Tedino. Al 13′, su assist di Ilari, mette la palla sul secondo palo; al 18′ raccoglie la palla da Santoro e la piazza nell’angolo basso. Per il Teramo si tratta del terzo successo casalingo consecutivo quarta vittoria su cinque gare disputate all’inizio del 2020.

Prossimo appuntamento domenica 9 febbraio in trasferta sul campo della Viterbese; calcio di inizio previsto per le ore 17.30.

TABELLINO

Teramo (4-3-1-2): Tomei; Cancellotti, Cristini, Soprano, Tentardini (35’st Florio); Santoro (35’st Viero), Arrigoni, Ilari; Costa Ferreira (27’st Mungo); Magnaghi (25’st Birligea), Bombagi (35’st Minelli). A disposizione: Valentini, Lewandowski, Iotti, Cappa, Piacentini. All.: Tedino.

Rende (4-3-2-1): Savelloni; Origlio, Nossa, Ampollini, Bruno (35’st Garritano); Giannotti, Vitofrancesco, Collocolo; Ndiaye (21’st Navas), Coly (12’st Negri); Godano. A disposizione: Palermo, Borsellini, Germinio, Fornito. Allenatore: Rigoli.

Arbitro: Giordano di Novara.

Reti: 17’pt Cancellotti; 13’st e 18’st Magnaghi.

Ammonizioni: Bombagi, Bruno, Navas

Recupero: nessun minuto nel primo tempo e 4’ nella ripresa.

Foto dell’esultanza dei giocatori del Teramo, fonte sito ufficiale Teramo Calcio