L’Impavida Ortona parte bene ma viene sconfitta a Bergamo

BERGAMO – Che sarebbe stata una gara dura era chiaro sin dall’inizio. Bergamo è uno di quei sestetti costruiti a tavolino per giocarsi la promozione in SuperLega sino all’ultimo punto del campionato. Tuttavia la partenza sprint dei giocatori della Sieco aveva fatto sognare i tifosi ortonesi che però si sono dovuti svegliare al terzo set, quando nel secondo il sestetto ospite era quasi riuscito nell’impresa di portarsi sullo 0-2 dopo una clamorosa rimonta. Della Lunga, Preti e Wagner sono due grosse spine nel fianco dei ragazzi impavidi che non trovano modo di fermarli. Serata nera per il servizio ortonese a che non riesce mai ad entrare completamente in partita come invece fa quello dei padroni di casa dopo un primo set in affanno.

Gara che si apre all’insegna dei molti errori al servizio per entrambe le formazioni. Sieco che riesce a guadagnare un buon margine grazie ad una attenta fase di copertura con un altrettanto buona capacità di ricostruzione. Black-Out per Ortona nella fase centrale del set. Due errori di Marks ed uno di Pedron danno la possibilità ai padroni di casa di tornare in gara. Il video check e un ace di Ottaviani allentano un po’ la pressione e la Sieco torna ad avere un po’ di margine. Bergamo capisce che non è serata per il servizio e comincia a forzare meno il servizio. Funziona il muro di Menicali e così gli impavidi gestendo un buon margine chiudono il primo set a proprio favore. Secondo set con Bergamo che alza la guardia e difende meglio riuscendo di conseguenza anche a costruire bene. Continua la politica dei padroni di casa a non forzare più di tanto il servizio. Secondo set che parte all’insegna dei padroni di casa che si compatta in difesa e con pazienza certosina scavano un distacco importante nella prima parte di set. Poi però la Sieco trova la forza di pareggiare i conti ma un giro favorevole a Bergamo porta ad un nuovo distacco.

Ancora troppi errori al servizio per Ortona che però riesce a raddrizzare il parziale avendo anche la possibilità di vincere il parziale. Bergamo però non ci sta e ai vantaggi si aggiudica il secondo parziale. Una Sieco che parte sotto tono nel terzo set, i padroni di casa giocano bene adesso e la SIECO non riesce a tenere il passo. Ortona non sfrutta neanche le difese sprecando malamente anche un paio di free-ball. Bergamo non perdona e nel finale di parziale si trova a poter gestire fino a sette punti di vantaggio. Olimpia che conquista il primo punto in palio dopo una reazione tardiva di Ortona, ma con un distacco così ampio la situazione per coach Spanakis & Co. è di facile gestione. Ci si aspetta una reazione ortonese nel quarto set che però non arriva. Non arriva perché Bergamo è sempre avanti per gran parte dell’ultimo parziale ma con tenacia Ortona recupera punto su punto ma non è sufficiente a recuperare completamente. Astarita cerca di allungare la gara nel finale grazie ad un muro ma Bergamo riesce a chiudere set e partita alla successiva occasione.

Non riesce quindi l’impresa alla SIECO che era partita benissimo contro un Bergamo in netta ascesa durante l’arco della gara. Domenica prossima nuova sfida tosta per Nunzio Lanci & Co che affronteranno la seconda trasferta consecutiva in quel della capolista Siena.

TABELLINO

Olimpia Bergamo – Sieco Service Ortona 3 – 1 (20/25 – 26-24 – 25/19 – 25/22 – 25/22)

Olimpia Bergamo: Cargioli n.e, Zonta, Tiozzo 1, Della Lunga 13, Fusco (L), Saturnino (L) n.e., Battaglia n.e., Pereira Da Sliva 17, Garnica 5, Gritti, Preti 15, Signorelli 6, Alborghetti 4. Allenatore Spanakis: Alessandro. Vice Allenatore: Busi Daniele

Sieco Service Impavida Ortona: Simoni 9, Pesare (L) n.e, Bertoli 9, Sesto n.e., Ottaviani 15, Pedron 1, Toscani (L), Del Frà n.e., Salsi n.e, Carelli n.e, Marks 19, Astarita 2, Menicali 9. Allenatore: Nunzio Lanci. Vice Allenatore: Mariano Costa.

Durata Incontro:

• I Set: 28’

• II Set: 33’

• III Set: 28’

• IV Set: 32’

• V Set:

Muri Punto:

• Ortona: 6

• Bergamo: 6

Aces:

• Ortona: 3

• Bergamo: 4

Errori Al Servizio:

• Ortona: 19

• Bergamo: 17

Arbitri Dell’Incontro:

• Primo: ROSSI Alessandro di Ventimiglia (Im)

• Secondo: SPINNICCHIA Giorgia di Catania

Gli altri risultati:

Pool Libertas Cantù – Emma Villas Aubay Siena 0-3

Synergy Mondovì – BCC Castellana Grotte 0-3

Geosat Geovertical Lagonegro – Conad Reggio Emilia 3-0

Kemas Lampiel Santa Croce – Sarca Italia Chef Centrale Brescia 3-1

Materdominivolley.it Castellana Grotte – Peimar Calci 3-1

Classifica

Siena 38, BCC Castellana 35, Bergamo 33, Ortona 32, Calci 29, Brescia 25, Santa Croce 23, Lagonegro 20, Materdomini Castellana 20, Mondovì 15, Reggio Emilia 9, Cantù 9.