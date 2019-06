Teramo, refezione anno scolastico 2019-2020: cosa cambia

TERAMO – La Giunta Municipale di Teramo ha approvato ieri, martedì 18 giugno, una delibera con la quale sancisce per il prossimo anno scolastico 2019/2020 e successivi, l’attuazione del servizio di refezione scolastica agli alunni che frequentano il tempo pieno presso la Scuola primaria De Jacobis, il tempo prolungato presso la Scuola secondaria di I grado D’Alessandro e agli alunni che frequentano il tempo pieno presso la Scuola primaria di Nepezzano e Serroni.

NOVITÁ

Il servizio di Refezione si svolgerà sul doppio turno con la stessa organizzazione adottata per la scuola dell’infanzia. La decisione è stata presa a seguito delle esplicite richieste avanzate dai dirigenti scolastici e alla verifica della sussistenza dei parametri richiesti sia per i locali adibiti a cucina sia per quelli adibiti a refettorio.

La Giunta ha assunto la decisione nella convinzione secondo la quale l’offerta formativa del tempo pieno è utile al percorso attivo e pedagogico del bambino in termini di qualità dell’apprendimento, oltre ad essere una risposta delle istituzioni alla domanda sociale. La delibera si iscrive nella attività di potenziamento e valorizzazione delle attività scolastiche e dei servizi che l’amministrazione vuole garantire in tale campo.