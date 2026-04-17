Tommaso Paradiso in concerto a Pescara

PESCARA – L’estate pescarese si arricchisce di un nuovo grande evento: Tommaso Paradiso si esibirà allo Stadio del Mare il 16 luglio, in un concerto gratuito che rappresenta un’esclusiva nazionale. La Giunta comunale ha infatti approvato la delibera che inserisce Pescara tra le sole sei tappe italiane del tour dell’artista, uno dei nomi più amati della musica pop contemporanea.

«La tappa di Pescara sarà l’unica occasione per assistere al concerto nel territorio che comprende Abruzzo, Marche e Molise», annunciano il sindaco Carlo Masci e l’assessore Alfredo Cremonese, sottolineando il forte richiamo di pubblico atteso anche dalle regioni limitrofe.

Masci evidenzia come l’iniziativa rientri nelle Linee Programmatiche di Mandato, che puntano a consolidare l’immagine della città come polo di riferimento per i grandi eventi: «Portare un artista di questo calibro nel cartellone estivo significa garantire un’importante affluenza e generare un indotto economico significativo. L’intrattenimento di qualità è un volano per il tessuto socioeconomico e turistico».

Cremonese ricorda invece il percorso intrapreso negli ultimi anni dal Comune, che ha portato in città artisti come Gianna Nannini e Irama per i concerti di Capodanno: «Abbiamo sempre creduto negli eventi come leva per il turismo e abbiamo investito molto, anche grazie all’imposta di soggiorno. I numeri confermano che la strategia funziona: Pescara è sempre più scelta come meta».

Il concerto di Tommaso Paradiso si preannuncia dunque come uno degli appuntamenti di punta dell’estate 2026, capace di valorizzare gli spazi cittadini e rafforzare il ruolo di Pescara nel panorama degli eventi musicali nazionali.