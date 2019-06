Fossacesia, disinfestazione adulticida in estate: ecco in quali giorni

Di Giuseppantonio: “Si tratta di interventi necessari per debellare l’invasione degli insetti aggressivi, e quindi si consiglia la cittadinanza di mettere in atto le dovute precauzion“

FOSSACESIA – L’Amministrazione Comunale ed EcoLan rendono noto le date per le attività di disinfestazione adulticida a Fossacesia. I servizi che saranno svolti da personale della Ecologica Lanciano sono i seguenti: ‪26 giugno‬; ‪18 luglio‬; ‪22 agosto‬ e ‪6 settembre‬. Tutte le operazioni inizieranno ‪alle ore 23:30‬ e interesseranno tutto il territorio comunale di Fossacesia.

“Per una lotta efficace alle zanzare e altri insetti è necessario che la cittadinanza svolga un proprio ruolo – dice il il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio –. Si tratta di interventi necessari per debellare l’invasione degli insetti aggressivi, e quindi si consiglia la cittadinanza di mettere in atto le dovute precauzioni, evitando l’esposizione all’aperto di indumenti e di alimenti, mettendo a riparo gli animali domestici e chiudendo finestre e balconi. Inoltre, come di consueto, si invita a lavare frutta e verdura coltivate nel centro urbano”.

I prodotti che verranno utilizzati nelle operazione di disinfestazione sono regolarmente registrati come presidi sanitari presso il Ministero della Sanità e sono a bassa tossicità per l’uomo, per la fauna acquatica e per gli uccelli e per i mammiferi, non sono corrosivi e non interferiscono con la normale attività delle api, per cui non vi sono particolari cautele da adottare da parte della cittadinanza. Gli interventi verranno effettuati solo in condizioni climatiche favorevoli ed in caso di condizioni meteorologiche avverse potrà essere posticipato.