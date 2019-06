L’Aquila, esperti in ambito artistico-culturale: come partecipare al bando

L’AQUILA – Il Settore Politiche per il Benessere della Persona rende noto che con apposito provvedimento è stata disposta la riapertura dei termini di cui all’Avviso pubblico per la manifestazione di interesse per l’iscrizione all’Albo comunale di esperti in ambito artistico-culturale, dal quale attingere per la nomina della Commissione di valutazione delle proposte formulate dagli interessati ai fini del riconoscimento dei contributi ordinari e straordinari relativamente al biennio 2018/2019.

Sul sito del Comune dell’Aquila è stato pubblicato il nuovo avviso per la presentazione delle candidature per la iscrizione all’Albo in menzione, ovvero per l’aggiornamento dei curricula degli esperti già iscritti.

Ai fini della presentazione delle candidature dovrà essere utilizzato lo schema di domanda allegato all’avviso, sia da quanti intendano iscriversi per la prima volta che da coloro i quali siano già presenti nell’elenco e vogliano aggiornare il curriculum professionale già prodotto dagli iscritti.

COME PARTECIPARE

Al momento della presentazione della domanda sarà necessario specificare per quale sezione si intende presentare la candidatura, ovvero musica, teatro e arti performative, arti visive e audiovisive, grafica web e nuovi media e letteratura. Le candidature dovranno essere inviate entro il termine ultimo delle ore 18,00 di giovedì 26 giugno, all’indirizzo di posta elettronica certificata politichesociali.cultura@comune.laquila.postecert.it, indicando nell’oggetto della richiesta la dicitura “Candidatura per iscrizione all’Albo di esperti in ambito artistico-culturale”, anche nelle ipotesi di aggiornamento del curriculum già prodotto.

Al termine della scadenza del bando, il settore competente provvederà ad ammettere le richieste di quanti saranno risultati in possesso degli specifici requisiti di partecipazione previsti (residenza nel territorio nazionale, conseguimento di un titolo di studio universitario, ovvero anche post universitario, oppure comprovata esperienza quinquennale nel settore specifico di interesse), mentre con una successiva deliberazione di giunta si provvederà a nominare i membri della Commissione di valutazione.

Il testo dell’avviso, con la relativa modulistica, è pubblicato sul portale istituzionale del Comune, all’indirizzo www.comune.laquila.it, nella pagina “Concorsi, gare e avvisi” dell’area “Amministrazione”.