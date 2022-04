TERAMO – La giunta comunale, nell’ultima seduta, ha approvato il progetto definitivo-esecutivo di adeguamento sismico, energetico, impiantistico e funzionale dell’edificio che ospita la scuola dell’infanzia “Via Brigiotti” e l’asilo nido “Il Gatto con gli stivali”.

L’importo dei lavori supera i 2 milioni di euro e il progetto prevede oltre a un intervento finalizzato all’aumento della sicurezza strutturale, anche l’adeguamento di tutti gli impianti e l’abbattimento delle barriere architettoniche, con la separazione delle due attività scolastiche mediante la realizzazione di accessi distinti e la suddivisione dell’area esterna.

“Fin dal nostro insediamento stiamo portando avanti un’opera di programmazione e progettazione sulle scuole, che prima mancava, che ci ha permesso di attingere a importanti finanziamenti – commenta il sindaco Gianguido D’Alberto – il nostro obiettivo è sempre stato quello di garantire ai nostri figli scuole sicure e adesso, anche per le scuole non ancora finanziate, grazie ai progetti definitivi-esecutivi potremo intercettare risorse essenziali per realizzare i lavori. Per la prima volta nella nostra città tutto il patrimonio scolastico è oggetto di programmazione e finanziamenti”.

Soddisfazione viene espressa dall’assessore ai lavori pubblici Giovanni Cavallari. “L’approvazione del progetto definitivo-esecutivo ci permetterà di presentare l’intervento a finanziamento, su diversi canali – sottolinea l’assessore – e di intercettare dunque i relativi fondi necessari a realizzare i lavori. Lavori che vanno a riqualificare la struttura sotto tutti gli aspetti, da quello strutturale a quello impiantistico, proseguendo sul percorso avviato dall’amministrazione, volto a garantire ai nostri studenti scuole sempre più sicure ed adeguate. Dopo l’approvazione di questo progetto, che segue quello della scuola di Villa Vomano, a breve porteremo in giunta l’approvazione di quello relativo alla scuola Miss Gioia; il Comune si è dotato di progetti finanziabili da presentare su ogni canale disponibile”.