Roseto, un incontro per programmare gli interventi sul territorio

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Si è tenuto questa mattina, presso la Sala Giunta del Comune di Roseto degli Abruzzi, un incontro organizzato dal Consigliere provinciale Enio Pavone che ha visto la presenza del Sindaco Mario Nugnes, dell’Amministrazione rosetana, del Presidente della Provincia Diego Di Bonaventura, dell’Ing. Francesco Ranieri Dirigente Viabilità e Edilizia della Provincia, dell’Arch. Fabio Ciarallo Dirigente del I° Settore del Comune di Roseto e dell’Ing. Claudio Di Ventura Dirigente del II° Settore del Comune di Roseto. Nel corso dell’incontro si è parlato di numerose importanti tematiche che interessano il territorio rosetano e di progetti strategici per lo sviluppo futuro della città.

Nello specifico si è affrontato il tema della realizzazione del nuovo Polo del Liceo Saffo, dei lavori al porto turistico, di quelli sul braccio a mare e della realizzazione del ponte ciclopedonale sul fiume Vomano. Ampio spazio è stato dato agli interventi di manutenzione sul territorio, alla pulizia straordinaria delle strade in vista della primavera delle strade (in particolare di zanelle, cunette e tombini), a quella dell’area del Borsacchio e di una serie di interventi che riguarderanno la rete viaria rosetana.

“E’ stato un incontro molto proficuo, che ci ha permesso di affrontare una serie di tematiche rilevanti e di programmare, assieme, il futuro del nostro territorio” dichiarano il Sindaco di Roseto degli Abruzzi Mario Nugnes, il Presidente della Provincia di Teramo Diego Di Bonaventura e il Consigliere provinciale Enio Pavone. “C’è grande sinergia tra Comune e Provincia che sono pronte a lavorare assieme per affrontare e risolvere, nell’immediato, una serie di situazioni in vista della bella stagione e, al contempo, per pianificare importanti e strategici interventi che il territorio attende da anni”.