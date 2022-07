Teramo, piste ciclabili: oltre 3 milioni di euro dal Pnrr

TERAMO – Nell’ambito delle risorse del PNRR dedicate al rafforzamento della mobilità ciclistica, e in particolare alla costruzione di piste ciclabili volte a collegare le sedi universitarie con più di 5mila iscritti ai principali nodi ferroviari o metropolitani, il Comune di Teramo è stato individuato come beneficiario di una somma di 3.185.154 euro per la realizzazione di 12 chilometri di ciclabili. Di questi 4 dovranno essere pronti entro il 31 dicembre 2023, mentre i restanti 8 entro il 30 giugno 2026.

L’obiettivo della misura è quello di promuovere la mobilità sostenibile partendo dai giovani e i tempi per l’attuazione degli interventi, dettati dal PNRR, sono particolarmente stringenti.

Entro fine anno il Comune dovrà individuare la ditta aggiudicataria dell’appalto integrato. Il prossimo passo, dunque, sarà quello della redazione del relativo progetto preliminare che dovrà essere messo a gara.

I dodici chilometri di piste ciclabili che collegheranno l’università alle stazioni ferroviarie che insistono fino alla frazione di San Nicolò, rappresenteranno anche il primo tratto della ciclabile Teramo- Giulianova.