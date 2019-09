Teramo, piano asfalti: il maltempo ha posticipato i lavori in Viale Crucioli

TERAMO – Il calendario del Piano Asfalti ha subito una piccola variazione, in conseguenza del maltempo che ieri ha impedito la regolarità dei lavori a Teramo. Sabato 21 e Domenica 22, pertanto, l’intervento verrà realizzato in Viale Crucioli; la scelta di anticiparli è dettata dall’intenzione di mitigare l’impatto sul traffico, visto che si lavorerà nei giorni di sabato e domenica. Una volta concluso tale intervento, si passerà in via Alcide de Gasperi.

