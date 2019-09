Race for the Cure a Pescara: divieto di transito, sosta e fermata

PESCARA – In occasione della manifestazione denominata ”Race for the cure – per la lotta ai tumori al seno”, per la quale necessita un provvedimento di chiusura al traffico per la giornata del 22 Settembre 2019, onde consentire in sicurezza, lo svolgimento di una passeggiata ed una breve gara podistica è stata emanata un’ordinanza dirigenziale.

Le gare sportive interesseranno il seguente percorso cittadino: Passeggiata di 2 Km, partenza ore 10:00: da Via N. Fabrizi, Via Gobetti, Via Paolucci, Lungomare Matteotti, con arrivo in Largo Mediterraneo; Partenza gara podistica 5 km ore 10:00: da piazza della Rinascita, Via N. Fabrizi, Via P. Gobetti, Via R. Paolucci, salita sulla rampa asse attrezzato, attraversamento ponte asse attrezzato, discesa rampa asse attrezzato, tutto in senso inverso di marcia, Via A. Doria, Lungomare C. Colombo, giro di boa sulla rotatoria sita in corrispondenza di Via Pepe, lungomare Papa Giovanni XXIII° in direzione nord, attraversamento ponte del mare direzione nord, Lungomare G. Matteotti, arrivo presso Largo Mediterraneo (Nave di Cascella).

ORDINA

Nella giornata del 22 Settembre 2019, dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e comunque fino alla fine della manifestazione podistica una modifica temporanea dell’attuale disciplina viaria mediante:

il divieto di transito, (inteso per il traffico automobilistico e ciclistico) su piazza della Rinascita, Via N. Fabrizi, Via P. Gobetti, Via R. Paolucci, salita sulla rampa asse attrezzato,

attraversamento ponte asse attrezzato, discesa rampa asse attrezzato, tutto in senso inverso di marcia, Via A. Doria, Lungomare C. Colombo, giro di boa sulla rotatoria sita in corrispondenza di Via Pepe, lungomare Papa Giovanni XXIII° in direzione nord, attraversamento ponte del mare direzione nord, Lungomare G. Matteotti, arrivo presso Largo Mediterraneo (Nave di Cascella); con chiusura delle strade laterali che si immettono sulle medesime vie; l’istituzione del divieto di transito su Piazza I° Maggio e sul tratto di Corso Umberto I°

compreso tra Piazza I° Maggio e Piazza della Rinascita l’istituzione del divieto di fermata e sosta con rimozione forzata su entrambi i lati del tratto di via Nicola Fabrizi compreso tra corso Umberto I° e Via Parini ad esclusione dei mezzi dell’organizzazione della Maratona, dalle ore 8:00 fino alle ore 13:00;

Sul predetto percorso la circolazione e la sosta dei veicoli sarà regolamentata dal Comando di Polizia Municipale, in collaborazione con gli organizzatori della manifestazione stessa e l’associazione di volontariato.

STABILISCE

La limitazione al traffico potrà essere sospesa qualora le condizioni meteorologiche ed atmosferiche rendano non utile o controindicata l’iniziativa. Per motivazioni particolari il Comando della Polizia Municipale può in qualsiasi momento

autorizzare il transito veicolare. Il Comando di P.M. per situazioni contingenti relative alla sicurezza stradale e/o all’ordine pubblico può aprire ulteriori vie o disporre deroghe alla presente ordinanza

DISPONE

l’interruzione temporanea del funzionamento delle telecamere posizionate in corrispondenza dei “varchi” di accesso alla ZTL (per la parte di essa interessata dalla manifestazione).

che il Settore Manutenzione–Servizio Manutenzione Stradale provveda, per tempo, all’installazione di idonea segnaletica e transennature conseguenti al presente atto;

che le forze di Polizia di cui agli artt. 11 e 12 del D.L.vo 30/04/1992 n. 285 (Codice della Strada) sono incaricate dell’esecuzione e della verifica dell’osservanza della presente ordinanza;

Che il richiedente, con il semplice ritiro del presente provvedimento, si assume qualsivoglia responsabilità civile e penale per eventuali danni che potrebbero essere arrecati a persone o cose ed alla proprietà comunale in conseguenza della manifestazione di cui alla richiesta. Lo stesso, con propri mezzi e personale, dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza dei partecipanti alla manifestazione, anche con istituzione di un servizio d’ordine. Detto servizio sarà addetto alla movimentazione di tabelle e transennature necessarie e conseguenti al presente provvedimento in via ordinaria, ed in via straordinaria per la fluidificazione della circolazione di eventuali mezzi di soccorso e sicurezza, sollevando questa Amministrazione da ogni eventuale danno a persone o cose derivanti dalla manifestazione stessa.