Diretta Teramo – Monopoli: dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 7 febbraio alle 15 si gioca Teramo – Monopoli per la 23° giornata del Girone C di Serie C. Informazioni dove vedere la partita in diretta

TERAMO – Archiviata la gara contro il Foggia, il Teramo, per la ventitreesima giornata del Girone C di Serie C affronta il Monopoli in una gara che si giocherà domenica 7 febbraio allo Stadio “G.Bonolis”, con calcio di inizio previsto per le ore 15. La gara si svolgerà, come da tempo accade, a porte chiuse in osservanza della normativa anti-Covid.

CRONACA DIRETTA DELLA PARTITA

I padroni di casa vengono dal pari a reti inviolate ottenuto a Foggia nel turno infrasettimanale e in classifica sono quinti, a pari merito proprio con i pugliesi, con 33 punti, frutto di 8 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte: 23 gol fatti, 17 subiti. Gli ospiti sono reduci dalla sconfitta esterna per 3-1 contro il Catania e sono quindicesimi a quota 20, frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 10 sconfitte: 22 reti realizzate, 31 incassate. Nella gara di andata, giocata lo scorso 11 ottobre, il Teramo si impose per 0-2. Negli ultimi cinque incontri disputati la squadra di Paciha ottenuto 1 vittoria, 3 pareggi e 1 sconfitta realizzando 4 gol e subendone 4; quella di Scienza ha invece ottenuto 1 vittoria, 1 pareggio e 3 sconfitte realizzando 7 reti e subendone 9.

Dove vedere la partita in TV e in streaming

La gara Teramo – Bari, valevole per la 23° giornata del Girone C di Serie C , verrà trasmesso in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà trasmessa anche in diretta su Sky primafila /canale 253 satellite): per gli abbonati di Sky, la partita sarà a disposizione in streaming tramite il servizio Sky Go anche sui dispositivi mobili come smartphone e tablet, scaricabile gratuitamente sui principali market store e riservata ai titolari di abbonamento.

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 15 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 14.15 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Le probabili formazioni di Teramo – Monopoli

Nel Teramo dovrebbero ancora essere indisponibili Birlingea, Lasik e Minelli per infortunio, che già npn avevano partecipato alla trasferta di Foggia mentre non dovrebbero rientrano tra le scelte tecniche Diakite, Di Matteo e Valentini. Paci dovrebbe optare invece per un 4-2-3-1 con Lewandowski in porta, terzini Vitturini e Tentardini e al centro Soprano e Piacentini. A centrocampo Mungo, Santori e Arrigoni. In attacco Bombagi, Pinzauti, Costa Ferreira. Scienzadovrebbe far scendere in campo i suoi con un 3-4-1-2 con Menegatti tra i pali, pacchetto difensivo con Nicoletti, Giosa e Riggio. In cabina di regia Piccinini tra Paolucci e Vassallo, sugli esterni Tazzer e Zambataro. In attacco Starita e Soleri.

TERAMO (4-3-3): Lewandowski; Vitturini, Soprano, Piacentini, Tentardini; Mungo, Santoro, Arrigoni; Bombagi, Pinzauti, Costa Ferreira. Allenatore: Massimo Paci.

MONOPOLI (3-4-2-1): Menegatti; Nicoletti, Giosa, Riggio; Tazzer, Paolucci, Piccinini, Vassallo, Zambataro; Starita, Soleri. Allenatore: Scienza.