Inizio settimana con tempo che andrà progressivamente peggiorando. Minime e massime nelle quattro province dall’8 al 10 febbraio 2021

REGIONE – L’instabilità che ha caratterizzato la giornata di domenica sarà confinata ad inizio della prossima settimana sui settori appenninici e interni, mentre nella giornata di mercoledì è atteso un peggioramento più generalizzato per l’arrivo di una nuova perturbazione. Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni dall’8 al 10 febbraio 2021. Manca ancora qualche ora dall’inizio settimana; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 8° febbraio

Giornata in prevalenza soleggiata. In Appennino residue piogge nella notte. In serata giunge un nuovo peggioramento con fenomeni a iniziare dall’Aquilano, nevosi a partire dai 1300-1400m. Venti moderati dai quadranti sud occidentali. Mare mosso.

Martedì 9 febbraio



Correnti umide dal Tirreno rinnovano nuvole e deboli piogge, più frequenti sui settori appenninici. Nel corso del pomeriggio ritorno a condizioni più asciutte con schiarite. Temperature in calo nei valori massimi. Venti deboli o moderati da Sud Ovest. Mari da poco mossi a mossi.

Mercoledì 10 febbraio

Un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po’ su tutti i settori, in temporanea intensificazione pomeridiana. Venti deboli dai quadranti sud occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 1300 metri. Mare da poco mosso a molto mosso

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (8, 9, 10 febbraio)

PESCARA

LUN – min 9° max 15°

MAR – min 10° max 16°

MER – min 10° max 16°

CHIETI

LUN – min 5° max 14°

MAR – min 7° max 16°

MER – min 7° max 16°

TERAMO

LUN – min 5° max 13°

MAR – min 6° max 14°

MER – min 7° max 14°

L’AQUILA

LUN – min 6° max 8°

MAR – min 7° max 8°

MER – min 7° max 16°

