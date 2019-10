Teramo, manutenzione nelle frazioni: ecco dove saranno fatti gli interventi

TERAMO – La giunta comunale, e segnatamente l’assessorato alle manutenzioni, ha programmato la realizzazione di alcuni interventi urgenti sul territorio comunale inerenti la sistemazione di strade con relative opere accessorie.

L’operazione è possibile grazie al recupero di un fondo IMU/TASI di €. 98.452,27 col quale saranno realizzati due interventi: il primo, riguardante il rifacimento del manto stradale della frazione Bivio Miano (Teramo Alta) e della frazione Fiumicino/c.da Secciola per un importo complessivo di €. 54.676,75; il secondo, inerente la ispezione e eventuali successivi interventi di sistemazione / ripristino di sistemi di smaltimento acque bianche in Piazza Garibaldi, Via Cipollone / Rischiera, Via Montorio, con una disponibilità di €. 43.775,52. L’eventuale ribasso d’asta derivante dall’affidamento dei lavori sarà destinato al rifacimento del manto stradale della frazione di Villa Turri.

Ulteriore intervento di manutenzione è invece possibile grazie alla cessione di un immobile di proprietà comunale. Il ricavato di € 250.480,00, consentirà l’intervento a san Nicolò, Colleatterrato alto, Colleatterrato basso, Colleminuccio – Galeotti – San Pietro ad Lacum. Anche in questo caso, l’eventuale residuo proveniente dal ribasso d’asta, sarò utilizzato per due interventi in altrettante aree del territorio.

Le zone del territorio comunale non interessate da tali più emergenziali lavori, saranno oggetto di specifici interventi con ogni probabilità dopo la prossima primavera.

L’assessore Valdo Di Bonaventura dichiara: “Mentre continuano le attività programmate per il Piano Asfalti che, come noto, interessano la cinta urbana e che saranno conclusi presumibilmente entro la prossima Primavera, l’amministrazione si sta adoperando per realizzare analoghi interventi nelle aree frazionali. Così, individuati i siti che necessitano di più urgente lavoro, stiamo monitorando tutte le possibilità e le opportunità offerte dalle casse e dalle economie municipali. Continuiamo pertanto a vigilare sulle occasioni che ci consentiranno di procedere all’esecuzione di interventi atti a ristabilire le condizioni di sicurezza”.