31^ edizione del Campionato nazionale ANCI a Pescara: ecco quando

Si disputerà domenica 6 ottobre 2019. Oggi la presentazione della squadra podistica dell’Ateneo dannunziano. Il tragitto della gara

PESCARA – É tutto pronto a Pescara per ospitare la 31^ edizione del Campionato nazionale ANCIU (Associazione Nazionale Circoli Italiani Universitari) di podismo, che sarà organizzata dal Circolo Ricreativo Ateneo Dannunziano (CRAD) dell’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio”di Chieti-Pescara e che si disputerà domenica 6 ottobre 2019.

Oggi nella Sala San Cetteo del Comune di Pescara è stata presentata la squadra podistica dell’Ateneo dannunziano che nell’ultima edizione ha visto il CRAD (Circolo ricreativo Ateneo dannunziano) arrivare all’8° posto su 18 Università partecipanti.

Il sindaco Carlo Masci e l’Assessore allo Sport Patrizia Martelli hanno accolto la prof.ssa Augusta Consorti, il presidente del circolo ricreativo Ateneo dannunziano, dott. Costantino Zuccarini, il vicepresidente del Circolo ricreativo, Simona Alberici, il segretario dott. Angelo Di Fabio e il Responsabile del Settore Podismo dell’Ateneo, dott. Marino Colarelli, sottolineando la naturale predisposizione della città ad accogliere manifestazioni sportive di grande livello.

La prorettore dell’Università di Chieti, Augusta Consorti, ha precisato che tale evento rappresenta un forte segno di appartenenza con l’Università d’Annunzio coinvolgendo i docenti, i dottorandi e gli assegnisti in una competizione di grande prestigio e valorizzando progetti sportivi che vanno di pari passo con quelli sulla sostenibilità

La dott.ssa Stellin, del Dipartimento di Medicina di Scienze dell’invecchiamento, ha invece sottolineato i benefici fisiologici e medici sulla terza età.

IL TRAGITTO

La gara prevede un tragitto di km 5,00 per le atlete e km 9,500 per gli atleti, con partenza alle 9.30 da Piazza della Rinascita e con il seguente percorso: Via Nicola FABRIZI – Via Pietro COBETTI – Via Raffaele PAOLUCCI – Via Andrea DORIA – Lungomare Cristoforo COLOMBO – Viale Vittorio PEPE – Via Francesco Ferdinando D’AVALOS – Via Filippo PALIZZI – Via Cesare DE DITTA – Lungomare Papa Giovanni XXIII° – Lungomare Cristoforo COLOMBO – Lungomare PAPA GIOVANNI XXIII° – PONTE DEL MARE – Lungomare Giacomo MATTEOTTI – Piazza I° MAGGIO – Viale della Riviera – Via Leopoldo MUZII – Viale Regina Margherita. Arrivo a Piazza della Rinascita.