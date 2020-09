Teramo, lavori OpenFiber: ecco il calendario degli interventi a settembre

TERAMO – Dopo i lavori eseguiti la scorsa settimana in Via delle Recluse e in un tratto di C.ne Ragusa, l’Assessore ai Lavori Pubblici Giovanni Cavallari, comunica il calendario dei lavori di ripristino delle strade conseguenti agli scavi eseguiti da Open Fiber per l’introduzione dei cavi della fibra ottica.

31/08/2020 Via Del Baluardo

01/09/2020 Via Della Fonte

02/09/2020 Via Dei Mille

03/09/2020 Via Porta Melatina e Via Largo Melatina

04/09/2020 Via Dei Tribunali

Attualmente gli scavi sono sospesi come concordato dalla ditta con l’assessorato.

L’implementazione degli interventi di ripristino rispetto ai nuovi scavi, è assicurata anche in virtù dello specifico impulso dell’amministrazione che, in ogni caso, continua a verificare la puntualità e la rispondenza degli interventi.