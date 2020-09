Coronavirus in Abruzzo, gli aggiornamenti del giorno 1° settembre

Notizie del 1° settembre sul Covid-19 in Abruzzo, i dati: 35 sono i ricoverati, 1 persone in terapia intensiva

REGIONE – Martedì 1 settembre 2020 prosegue l’informazione sul canale Abruzzonews. Andiamo a vedere quali sono le principali notizie in Regione e i dati dell’emergenza Coronavirus. Il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale del 31 agosto parlava di 35 nuovi positivi . 1 in terapia intensiva, mentre gli altri 391 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Del totale dei casi positivi, 422 sono residenti o domiciliati in provincia dell’Aquila (+6 rispetto a ieri), 914 in provincia di Chieti (+6), 1694 in provincia di Pescara (+3), 711 in provincia di Teramo (invariato), 31 fuori regione (invariato) e 5 (-16) per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza.

NOTIZIE SUL CORONAVIRUS GIORNO PER GIORNO

BOLLETTINO CORONAVIRUS IN ABRUZZO, I DATI DEL 31 AGOSTO 2020

Disponibile nel primo pomeriggio il bollettino ufficiale del Servizio Prevenzione e Tutela della Salute dell’Assessorato regionale.

AGGIORNAMENTO NEWS

Secondo il Ministero della Salute i nuovi casi erano 1.365 e 4 decessi. 1.251 le persone ricoverate, 86 quelle in terapia intensiva, 22.868 quelle in isolamento domiciliare.

Sono state approvate dalla Conferenza Unificata le “Linee guida” del trasporto pubblico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La capienza massima dei mezzi non oltrepasserà l’80%, potrebbe arrivare al 100% per le distanze in cui si impiega meno di 15 minuti. Obbligatorio l’uso la mascherina, previsti inoltre sanificazione degli ambienti e adeguato ricambio d’aria.

Il Comitato tecnico scientifico, in una nota, ha stabilito che non ci sarà l’obbligo della mascherina a scuola se viene rispettata la distanza di un metro. Nella scuola primaria, “per favorire l’apprendimento e lo sviluppo relazionale, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro e l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (ad esempio il canto). Lo indica il Nella scuola secondaria, anche considerando una trasmissibilità analoga a quella degli adulti, la mascherina può essere rimossa in condizione di staticità con il rispetto della distanza di almeno un metro, l’assenza di situazioni che prevedano la possibilità di aerosolizzazione (es. canto) e in situazione epidemiologica di bassa circolazione virale come definita dalla autorità sanitaria”.