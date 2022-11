Teramo, lavori in via Irelli per adeguamento distribuzione sulla rete del gas

TERAMO – Nei prossimi giorni un tratto di Via Vincenzo Irelli sarà interessato da lavori per l’adeguamento della distribuzione sulla rete del gas. E’ stato pertanto necessario adottare un provvedimento che interviene sulla circolazione e sulla sosta. Con l’Ordinanza si prescrive quanto segue:

– dalle ore 8:00 alle 18:00, di ogni giornata lavorativa a partire dal 24 novembre fino ad ultimazione lavori in Via Vincenzo Irelli, nel tratto compreso tra le intersezioni con Via Teatro Antico e Via Veneto, sono vietati il transito e la sosta a tutti i veicoli;

– su Via Savini, per raggiungere Circonvallazione Spalato, sia segnalata come svolta consigliata Piazza del Carmine e come svolta obbligatoria Via Cameli;

– a seguito dello spegnimento del varco ZTL di Via Paris, la viabilità sia indirizzata verso Via Vittorio Veneto.

Si precisa che i lavori, inizialmente previsti per le ore notturne, verranno realizzati nelle ore diurne su esplicita richiesta dell’amministrazione comunale che ha raccolto le sollecitazioni dei residenti relative al rischio di eccessivi rumori notturni.