Riqualificazione di 5 palazzine Erp in via Caduti per servizio a Pescara

PESCARA – La Giunta comunale ha dato il via libera oggi al progetto definitivo-esecutivo di un intervento (comprensivo di imposte e costi tecnici) da 3, 1 milioni di euro per la rigenerazione urbana, riqualificazione, efficientamento energetico e miglioramento sismico delle palazzine ERP di via Caduti per Servizio. Le risorse provengono dalla Missione 5 Componente 2 del PNRR e sottendono all’obiettivo di ridurre fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale. Nello specifico sono cinque gli edifici di proprietà comunale interessati, ognuno composto da due corpi di fabbrica, sui quali verranno realizzati cappotti termici, sostituzione degli infissi e delle caldaie.

“Sono molteplici le opere che verranno eseguite su quegli immobili di edilizia residenziale pubblica – ha detto questa mattina l’assessore Isabella Del Trecco – e altrettanti i vantaggi che ne scaturiranno. Infatti, oltre a migliorare e a valorizzare beni del patrimonio comunale, si determinerà un indubbio vantaggio per le famiglie che potranno evidentemente ridurre i costi dell’energia pur a fronte di un aumento dei livelli di riscaldamento interno alle abitazioni; non meno importante sarà oltretutto il beneficio in termini ambientali complessivi. I nostri uffici sono stati molto tempestivi a intercettare l’opportunità offerta dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e a definire l’iter progettuale. Sono opere di grande importanza che le famiglie stavano aspettando. Sono davvero soddisfatta di poter dare loro questa importante notizia”.

Il sindaco Carlo Masci ha dichiarato che “sono queste le azioni che la gente si aspetta dal Comune. Si tratta dell’ennesimo intervento che riusciamo a realizzare con i fondi del PNRR a dispetto delle cassandre che criticano tutto e tutti. Noi rispondiamo con i fatti e questi sono fatti che 181 nuclei familiari potranno vedere con gli occhi e toccare con mano. Sono convinto che la qualità della vita di tanti residenti in quella zona del quartiere Fontanelle ne guadagnerà molto”.

Nel quadro economico complessivo dell’intervento è rientrata anche una quota finanziaria garantita dal Fondo per l’avvio di opere indifferibili (Decreto “Aiuti”). La previsione è quella di procedere all’avvio delle operazioni di gara entro la fine dell’anno, il responsabile unico del procedimento è l’ingegner Marco Polce.