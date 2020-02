Teramo, il comune si complimenta con Enrico Melozzi

TERAMO – “La partecipazione di Enrico Melozzi al Festival di Sanremo, tra l’altro realizzata in più performances, è ovviamente per il protagonista teramano motivo di soddisfazione professionale e di arricchimento umano. Ci complimentiamo con lui, giunto ai vertici della produzione musicale anche in un ambito originariamente diverso da quella musica colta della quale pure è splendido protagonista – in una nota l’amministrazione comunale di Teramo si complimenta per la partecipazione alla produzione della kermsse Sanremo 2020 – Il suo successo inorgoglisce la nostra città che idealmente lo abbraccia e gli invia, tramite l’assessorato alla Cultura del Comune, un grande attestato di stima e compiacimento. Implicitamente, il successo di Enrico, è la prova del vincente carattere creativo e artistico dei nostri giovani e si pone come esempio e sprone per tutti coloro che vogliono cimentarsi mettendo in gioco le proprie capacità i propri studi e la propria applicazione.

L’amministrazione comunale sarà lieta di rendere un adeguato omaggio ad Enrico e a Gaia Sabatini, campionessa italiana melle distanze degli 800 e 1500m., nel prossimo consiglio comunale, a testimonianza appunto dei sentimenti di apprezzamento, ammirazione e gratitidine che Teramo nutre per loro”.

Foto di Enrico Melozzi fonte pagina ufficiale Facebook