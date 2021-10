Teramo, finanziamenti per tredici scuole: la nota di D’Alberto

TERAMO – “Nella riunione di questo pomeriggio, a Teramo, con il Presidente della Regione ed il Direttore dell’USR, arrivano notizie straordinarie, per tutto il cratere abruzzese e per la nostra Teramo: infatti, con il coordinamento del Commissario per il Sisma 2016, abbiamo intercettato finanziamenti per tredici scuole della nostra città che potranno beneficiare di ulteriori contributi, oltre a quelli già stanziati e a disposizione, che consentiranno di adeguarle sismicamente e metterle in sicurezza per la protezione dei bambini e dei ragazzi che rappresentano il nostro futuro.

Ulteriori quaranta milioni di euro circa gli impegni di spesa a noi destinati, da imputare tutti al nostro patrimonio infrastrutturale scolastico. Per la prima volta nella storia della città di Teramo si è riusciti, come amministrazione comunale ad intercettare, richiedere ed ottenere fondi, di fatto, per l’intero patrimonio scolastico cittadino: nella ricostruzione e nella rigenerazione urbana si delinea il cambiamento di Teramo Città Capoluogo” è questo l’intervento del sindaco di Teramo, Gianguido D’Alberto sulla riunione di questo pomeriggio.