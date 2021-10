Assalto sede CGIL e aggressioni a Forze dell’Ordine, la nota di Testa

REGIONE – “A titolo personale e in nome del partito che rappresento condanno convintamente l’assalto alla sede della Cgil e le aggressioni contro le forze dell’Ordine ad opera di malviventi che devono pagare per le gravi azioni compiute. Esprimo, dunque, piena solidarietà all’organizzazione sindacale diretta dal segretario generale, Maurizio Landini, e agli agenti della Polizia di Stato feriti da persone ignobili. Fratelli d’Italia è il partito della legalità e disapprova qualsiasi azione volta a commettere violenza sia fisica che verbale.

Quello che stiamo vivendo è di certo un periodo particolarmente delicato in cui devono trovare spazio la libertà di espressione e un proficuo confronto tra i cittadini e le Istituzioni per la tutela di tutti i diritti costituzionalmente garantiti. Non c’è spazio, oggi come non mai, per proteste incivili e brutali che, oltre a compromettere la dialettica democratica, non possono essere da nessuno in alcun modo giustificate”. La nota del capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Guerino Testa.