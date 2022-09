Teramo, elezioni politiche: online l’elenco degli scrutatori

TERAMO – Sul sito dell’ente, www.comune.teramo.it, è pubblicato l’elenco degli scrutatori per le elezioni politiche del prossimo 25 settembre. Gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare l’eventuale rinuncia sono i seguenti: a.tulli@comune.teramo.it ; e.guazzieri@comune.teramo.it.

Da mercoledì 7 settembre p.v., sarà possibile procedere al ritiro delle nomine presso l’Ufficio Protocollo in via della Banca, II dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 17.00. Per chiarimenti: 0861/324212 – 0861/324251.