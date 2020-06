Teramo, ecoisole informatizzate: riprendono riunioni e consegna kit

TERAMO – Sono riprese da ieri, le riunioni nelle frazioni interessate al nuovo sistema di raccolta mediante ecoisole informatizzate, con incontri organizzati in modo da garantire il distanziamento sociale e le norme previste dal DPCM del 17 maggio 2020 relativamente alle misure di prevenzione per evitare il diffondersi del virus Covid 19. Gli incontri si terranno all’aperto nelle piazze delle Frazioni, ove possibile, altrimenti in parchi, giardini e campi sportivi. Le riunioni, che si terranno nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì in due turni uno alle 19.00 e uno alle 21, sono finalizzate a fornire chiarimenti su eventuali dubbi e problematiche che dovessero sorgere con l’attivazione del nuovo sistema. In basso, il calendario.

In contemporanea riprenderà Lunedì 8 giugno, la consegna al Parco della Scienza del kit collegato al progetto eco-isola informatizzata, che potrà essere ritirato dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 18.00, il sabato ore 9.00- 13.00. Ogni settimana sarà dedicata ad un gruppo di frazioni (cronoprogramma in basso) per evitare rischio di assembramento. Per il ritiro, i cittadini dovranno essere muniti della lettera ricevuta o del tesserino sanitario dell’intestatario TARI. Sarà possibile delegare al ritiro per coloro che non possono recarsi al Parco della Scienza, e a questo scopo sono stati già lasciati ai comitati di frazione o all’interno della lettera inviata a mezzo posta i relativi modelli.

A fine consegna comunque ci sarà una ulteriore settimana a disposizione per garantire a tutti di ritirare il materiale. Finita la consegna presso il Parco della Scienza si potrà in ogni caso ritirare lo stesso materiale presso gli uffici Teramo Ambiente di Piazza Garibaldi.

Calendario incontri con le frazioni

Venerdì 5 Giugno ore 19.00 Galeotti Varano Colle S.maria Monticelli Ponzano – presumibilmente PRESSO CAMPO SPORTIVO DI VARANO

Venerdì 5 Giugno ore 21.00 Colleminuccio Galleotti S.Pietro ad lacum Colleatterrato Alto – PRESSO GIARDINO E CAMPETTO DI COLLEATTERRATO

Lunedì 8 Giugno ore 19.00 S.Atto Saccoccia Villa Turri Villa Ferretti Chiareto PRESSO PIAZZA DI SANT’ATTO

Lunedì 8 Giugno ore 21.00 Villa Falchini Villa Tofo SP 17

Mercoledì 10 Giugno ore 19 Castrogno Viola Cannelli

Venerdi 12 Giugno ore 19.00 Putignano Case Ater Villa Gesso Garrano Basso e Alto c.da Cecco Rupo

Venerdi 12 Giugno ore 21.00 Magnanella Castagneto Pantaneto Colle Marino Fonte del Latte Delfico Colle Caruno

Cronoprogramma Consegna dei kit al Parco della Scienza

Lunedì 8 Giugno Cavuccio C.da Malle Collepiano Valle S.Giovanni

Martedi 9 Giugno Villa Ripa Case Ater Villa Ripa Travazzano Varano

Mercoledi 10 Giugno Villa Ripa Case Ater Villa Ripa Tordinia

Giovedi 11 Giugno Frondarola Case Ater Spiano Rocciano

Venerdi’ 12 Giugno Frondarola Case Ater Casette Rapino

Sabato 13 Giugno Recupero zona

Lunedì 15 Giugno Bivio Miano Villa Stanchieri Villa Romita

Martedi 16 Giugno Miano Sparazzano Sardinara

Mercoledi 17 Giugno Miano Sparazzano Sardinara

Giovedi 18 Giugno Villa Vomano

Venerdì 19 Giugno Villa Vomano

Sabato 20 Giugno Recupero zona

Lunedi 22 Giugno Forcella Collecchio Caprafico

Martedì 23 Giugno Specola La Torre Poggio s.Vittorino

Mercoledì 24 Giugno Specola La Torre Poggio s.Vittorino

Giovedì 25 Giugno Secciola C.da Zaraca C.da Castellana

Venerdì 26 Giugno Poggio Cono Cerreto C.da Sorrenti

Sabato 27 Giugno Recupero Zona

Lunedì 29 Giugno S.Atto Saccoccia

Martedì 30 Giugno Villa Turri Villa Ferretti Chiareto

Mercoledi 1 Luglio Villa Fachini Villa Tofo SP 17

Giovedi 2 Luglio Castrogno Viola Cannelli Sciusciano

Venerdì 3 Luglio Castrogno Viola Cannelli

Sabato 4 Luglio Recupero Zona

Lunedì 6 Luglio Galeotti Varano Colle S.Maria Monticelli Ponzano

Martedì 7 Luglio Galleotti S.Pietro ad lacum

Mercoledì 8 Luglio Colleatterato Alto Colleminuccio

Giovedi 9 Luglio Scapriano Garrano Cecco Rupo

Venerdì 10 Luglio Magnanella Castagneto Pantanto Colle Marino Fonte del Latte Delfico Colle Caruno

Sabato 11 Luglio Recupero Zona

Lunedi 13 Luglio Putignano Case Ater Villa Gesso

Martedì 14 Luglio Putignano Case Ater Villa Gesso

Mercoledì 15 Luglio Villa Marini Nepezzano Villa Schiavoni

Giovedi 16 Luglio Villa Marini Nepezzano Villa Schiavoni Piane Pozzo

Venerdi 17 Luglio recupero zona

Sabato 18 Luglio recupero zona

Settimana dal 20 al 25: recupero consegne zona A e zona B