Alessia Morani interviene all’evento del Pd Base Riformista Abruzzo

REGIONE – “Venerdi 5 alle 16,30 l’area politica di Base Riformista Abruzzo ha organizzato un interessante evento su fb con Alessia Morani sottosegretaria al Ministero dello Sviluppo Economico. In questi giorni è iniziato l’iter alla Camera, abbiamo presentato alcuni emendamenti per migliorare e rafforzare il già ponderoso Decreto di 55 miliardi. Superbonus, IRAP, fondi perduti, fondi ai comuni e tanto altro, sono misure necessarie a rimettere in moto l’economia fiaccata dalla pandemia. Numerose sono le misure per le imprese e per il rilancio del sistema produttivo che verranno discusse ed illustrate con La sottosegretaria Alessia Morani e gli altri nostri interlocutori”. Lo riferisce Stefania Pezzopane (Pd).



Ne parleranno in diretta su fb: Alessia Morani, Stefania Pezzopane, Luciano D’Alfonso, Mario Fracassi, Michele Lombardo. Saranno presenti il Segretario regionale Pd Michele Fina ed il coordinatore di Base riformista Abruzzo Giuseppe Di Pangrazio