TERAMO – Il Comune di Teramo comunica in una nota che giovedì prossimo, 3 marzo, dalle ore 8.30 verrà effettuata su tutto il territorio comunale la derattizzazione, con l’utilizzo di topicida collocato all’interno degli appositi contenitori. Si raccomanda un minimo di cautela e si consiglia di intimare soprattutto ai bambini, il divieto di toccare le trappole. Il prodotto topicida contiene anticoagulante. L’antidoto da utilizzare per un consumo accidentale del prodotto è la vitamina K. Per ogni informazione, è possibile contattare l’Ufficio Ambiente del Comune di Teramo.

Teramo, derattizzazione del territorio comunale il 3 marzo ultima modifica: da