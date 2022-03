Bellante: affidati i lavori di asfalto sulla provinciale 12 a Collarenti

Il consigliere Lanfranco Cardinale: “con i nuovi lavori andiamo a completare gli asfalti sulla provinciale 12”

BELLANTE – Sono stati affidati alla ditta Costram srl i lavori di sistemazione della provinciale 12 località Collerenti, nel territorio di Bellante. Importo complessivo di spesa 168 mila euro. Il cantiere aprirà non appena lo consentiranno le condizioni atmosferiche, trattandosi di asfalti.

“Questa amministrazione ha realizzato su questa via di comunicazione fra Bellante e la Val Vibrata un primo intervento, quest’estate, di circa 188 mila euro per la riparazione delle frane e la pavimentazione – spiega il consigliere delegato alla viabilità, Lanfranco Cardinale – con i nuovi lavori andiamo a completare gli asfalti sulla provinciale 12. Altro intervento, già approvato prevede 350 mila euro per il tratto che dalla 11 scende a Poggio Morello, un tratto francamente molto ammalorato, che con questo ulteriore stanziamento andiamo a sistemare”.