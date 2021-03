Teramo, contributi per studenti beneficiari delle borse di studio

La data di scadenza per incassare il contributo è il 31 marzo. I beneficiari di tale borsa di studio sono gli stessi che hanno già usufruito della fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020

TERAMO – L’assessorato alla Pubblica Istruzione comunica che sono disponibili i contributi a favore degli studenti beneficiari delle borse di studio per l’anno scolastico 2019/2020, così come sancito dal Decreto Legislativo sul diritto allo studio, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio.

Si precisa che i beneficiari di tale borsa di studio sono gli stessi che hanno già usufruito della fornitura dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020.

Le famiglie degli studenti beneficiari possono incassare il contributo economico entro il prossimo 31 marzo.

Il contributo può essere ritirato presso gli uffici postali del territorio nazionale, senza necessità della Carta dello Studente “IOSTUDIO”, ma semplicemente comunicando all’operatore di sportello di dover incassare la borsa di studio erogata dal MIUR attraverso un “Bonifico domiciliato” ed esibendo un documento di identità in corso di validità.

Si comunica, inoltre, che tutti i beneficiari che non hanno potuto riscuotere la borsa di studio relativa alle annualità precedenti (A.S. 2017/2018 e 2018/2019), entro la scadenza del 31 gennaio 2021, avranno nuovamente la possibilità di richiederla, sempre entro il prossimo 31 marzo, con le modalità sopra indicate.

Le eventuali ulteriori informazioni inerenti i tempi e le modalità di riscossione dei voucher, sono pubblicate on-line sul sito web istituzionale IOSTUDIO – Portale dello studente, all’indirizzo http://iostudio.pubblica.istruzione.it o possono essere richieste all’indirizzo: iostudio@istruzione.it o al numero telefonico 06.40409803.