Teramo, consegnate benemerenze regionali alla Polizia Provinciale

Luca Corona: “Un corpo falcidiato dalla Riforma Delrio, ora banditi due concorsi e una richiesta di mobilità”

TERAMO – Consegnate il 31 maggio dal comandante Fabio Di Vincenzo le “benemerenze regionali quale riconoscimento profuso nel periodo pandemico” a sette Vigili del Corpo Provinciale: si tratta di Mario De Fabritiis,Luciano Leone, Vittorio Iacovoni, Anna Rita Marcelli, Fabrizio D’Angelo, Massimiliano Bravo e Cesira Marci. Per l’occasione è stato ufficializzato, con la consegna delle mostrine, il passaggio di grado di Fabrizio D’Angelo e Annarita Marcelli che da sovrintendenti sono diventati ispettori.

“Dobbiamo essere doppiamente grati al nostro Corpo di Polizia Provinciale – ha dichiarato Luca Corona – un Corpo falcidiato dalla riforma Delrio e dal blocco dei concorsi al quale questa Amministrazione sta cercando di porre riparo con i due concorsi banditi e una mobilità. Compiere il proprio dovere e adempiere a tutte le incombenze che comunque la legge ha mantenuto in capo alla Polizia provinciale non è affatto scontato. Il nostro impegno come amministrazione è anche quello di restituire spazio all’ambito proprio di questo Corpo che è quello della salvaguardia ambientale”.