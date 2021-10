Diretta Teramo – Cesena: dove vedere la partita in tv e streaming

Sabato 23 ottobre alle 17.30 si gioca Teramo per la 11° giornata del Girone B di Serie C. Dove poter vedere la partita

TERAMO – Tra le gare in programma per l’undicesima giornata del Girone B di Serie C c’é anche Teramo – Cesena, che si giocherà sabato 23 ottobre con calcio di inizio previsto per le ore 17.30. I padroni di casa vengono dal pareggio esterno per 1-1 contro il Grosseto e in classifica sono tredicesimi, a pari merito con Olbia e Pontedera, con 11 punti, frutto di 2 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Gli ospiti sono reduci dal successo casalingo per 2-1 contro il Pontedera e sono secondi, a tre lunghezze dalla capolista Reggiana, a quota 21 punti con un percorso di 6 partite vinte, 3 pareggiate e 1 persa.

CRONACA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 17.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 16.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Teramo – Cesena, valida per l’undicesima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C.

L’arbitro

A dirigere il match sarà Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Marco Toce di Firenze e Antonio D’Angelo di Perugia; quarto uomo ufficiale Alessandro Silvestri di Roma 1.

Le dichiarazioni di Guidi alla vigilia

Alla vigilia del match l’allenatore biancorosso Guidi ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza: «Avremo tanti assenti, saremo in grande emergenza ma non dovremo avere alibi, anzi dovrà costituire un’opportunità per chi avrà avuto minor minutaggio. Tutte le rose in C hanno problemi, perché il calendario con tanti impegni ravvicinati non consente recuperi né allenamenti, oltre ai viaggi da dover effettuare ed il cambio di superficie. Arrigoni, ad esempio, ha giocato sempre sinora, prima di avvertire quel fastidio martedì all’87’, ci può stare e lo valuteremo al pari di Fiorani in serata. Abbiamo provato qualcosa di diverso, ma identità e mentalità non devono cambiare, perché scriveremmo un tema per il quale non siamo preparati. Dobbiamo adattarci e fare di necessità virtù, domani sarà un bel banco di prova, mi attendo che tutti diano qualcosa in più, è nelle difficoltà che si vede di che pasta sei fatto. Sicuramente non prenderò alcun rischio nei confronti di alcuno, non è la partita decisiva, non voglio perdere qualche interprete per mesi. Lombardo? Avendo chiara necessità, il Presidente e il Direttore hanno accolto ieri sera le mie richieste ed è stata una trattativa lampo. Lo conosco da tempo per averlo incrociato in più anni da avversario ai tempi delle giovanili: è un calciatore moderno che può ricoprire più spazi, ha una buona fisicità ed è particolarmente abile sui calci piazzati. Ha una cultura professionale di famiglia, cura in maniera maniacale il proprio allenamento, domani sarà a disposizione. Cesena? Sta facendo cose straordinarie, si sono rinforzati ulteriormente sul mercato degli svincolati, bisognerà gettare il cuore oltre l’ostacolo, dando tutto sul campo e senza avere, soprattutto, rimpianti. Undici giocatori, comunque, li metteremo in campo, provando a non snaturare le caratteristiche di alcuno».

La presentazione del match

QUI TERAMO – Il giudice sportivo della Lega Pro ha squalificato per una giornata l’allenatore Federico Guidi e il preparatore dei portieri Giovanni Di Fiore. Una giornata di stop anche al trequartista Mungo. Probabile modulo 4-3-3 con Tozzo in porta e retroguardia formata dalla coppia centrale Bellucci-Piacentini e ai lati da Hadziosmanovic e Bouah. A centrocampo Furlan, Arrigoni e Viero. Tridente offensivo composto da Malotti, Bernadotto e Birligea.

QUI CESENA – Probabile modulo 4-3-1-2 per il Cesena con Nardi in porta e difesa composta dalla coppia centrale Ciofi-Mulé e ai lati da Steffé e Favale. In mezzo al campo Ardizzone, Berti e Rigoni. Sulla trequarti Ilari di supporto alla coppia di attacco formata da Caturano e Bortolussi.

Le probabili formazioni di Teramo – Cesena

TERAMO (4-3-3): Tozzo; Hadziosmanovic, Bellucci, Piacentini, Bouah; Furlan, Arrigoni, Viero; Malotti, Bernardotto, Birligea. Allenatore: Guidi

CESENA (4-3-1-2): Nardi, Steffè, Mulè, Ciofi, Favale; Berti, Rigoni, Ardizzone; Ilari; Caturano, Bortolussi. Allenatore: Viali