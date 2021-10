Diretta Siena – Pescara: ecco dove vedere la diretta in tv o streaming

Sabato 23 ottobre alle 17.30 si gioca Siena – Pescara per la 11° giornata del Girone B di Serie C. Dove poter vedere la partita

TERAMO – Tra le gare in programma per l’undicesima giornata del Girone B di Serie C c’é anche Siena – Pescara che si giocherà sabato 23 ottobre con calcio di inizio previsto per le ore 17.30. Da una parte del campo troviamo i padroni di casa toscani allenati da Alberto Gilardino. Che attualmente si trovano in sesta posizione con 16 punti, a pari merito con il Pescara. Dall’altra parte del campo troviamo invece proprio la formazione abruzzese allenata da Gaetano Auteri, che attualmente occupa la settima posizione in campionato.

CRONACA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 17.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 16.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Siena – Pescara, valida per l’undicesima giornata del Girone B di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche in chiaro su Rai Sport (canali 57 e 58 del Digitale Terrestre).

L’arbitro

A dirigere il match sarà Giuseppe Collu della sezione di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Marco Toce di Firenze e Antonio D’Angelo di Perugia; quarto uomo ufficiale Alessandro Silvestri di Roma 1.

La presentazione del match

QUI SIENA – Il ct Alberto Gilardino potrebbe adottare un modulo 4-3-3, schierando Mora, Terzi, Terigi e Farcas in posizione arretrata. Alle spalle di Bianchi, Acquadro e Bani a centrocampo: tridente d’attacco con Varela, Paloschi e Di Santo.

QUI PESCARA – Il tecnico dei biancazzurri Auteri potrebbe invece adottare u 3-4-3, schierando in difesa Illanes, Ingrosso e Frascatore. A centrocampo troviamo invece Zappella, Memushaj, Pompetti e Nzita, alle spalle di Clemenza, De Marchi e D’Ursi.

Le probabili formazioni di Siena – Pescara

SIENA (4-3-3): Lanni; Mora, Terzi, Terigi, Farcas; Bianchi, Acquadro, Bani; Varela, Paloschi, Di Santo. Allenatore: Alberto Gilardino

PESCARA (3-4-3): Di Gennaro; Illanes, Ingrosso, Frascatore; Zappella, Memushaj, Pompetti, Nzita; Clemenza, De Marchi, D’Ursi. Allenatore: Gaetano Auteri

Foto di repertorio